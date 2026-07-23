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В Тульской области ПВО уничтожила пять беспилотников - РИА Новости, 23.07.2026
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08:08 23.07.2026 (обновлено: 09:18 23.07.2026)
В Тульской области ПВО уничтожила пять беспилотников

Обломки сбитого БПЛА упали на балкон многоэтажки в Туле

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили над Тульской областью пять украинских дронов.
  • Пострадавших нет, на балконе многоквартирного дома в Туле нашли обломки БПЛА.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Над Тульской областью сбили пять украинских дронов, обломки одного из них упали на балкон жилого дома, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«

"В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".

Обломки одного из аппаратов обнаружили на балконе жилого дома в областном центре. Его изъяли, пострадавших там также не было, добавил Миляев.
По информации Минобороны, всего за ночь бойцы ПВО сбили над территорией России 223 беспилотника.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьТульская областьТулаДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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