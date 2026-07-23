В Тульской области ПВО уничтожила пять беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО сбили над Тульской областью пять украинских дронов.

Пострадавших нет, на балконе многоквартирного дома в Туле нашли обломки БПЛА.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Над Тульской областью сбили пять украинских дронов, обломки одного из них упали на балкон жилого дома, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

« "В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".

Обломки одного из аппаратов обнаружили на балконе жилого дома в областном центре. Его изъяли, пострадавших там также не было, добавил Миляев.

По информации Минобороны, всего за ночь бойцы ПВО сбили над территорией России 223 беспилотника.