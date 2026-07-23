Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили над Тульской областью пять украинских дронов.
- Пострадавших нет, на балконе многоквартирного дома в Туле нашли обломки БПЛА.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Над Тульской областью сбили пять украинских дронов, обломки одного из них упали на балкон жилого дома, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены пять украинских беспилотников. Пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Обломки одного из аппаратов обнаружили на балконе жилого дома в областном центре. Его изъяли, пострадавших там также не было, добавил Миляев.
По информации Минобороны, всего за ночь бойцы ПВО сбили над территорией России 223 беспилотника.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18