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ПВО за ночь сбила 223 беспилотника - РИА Новости, 23.07.2026
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08:30 23.07.2026 (обновлено: 08:34 23.07.2026)
ПВО за ночь сбила 223 беспилотника

ПВО за ночь сбила 223 украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией.
  • Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, и над акваторией Азовского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
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