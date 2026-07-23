ПВО за ночь сбила 223 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 223 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 22 июля до 8.00 мск 23 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, и над акваторией Азовского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18