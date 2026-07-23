В Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который скончался на 71-м году жизни после инсульта, прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
- Вечер памяти журналиста запланирован на четверг в «Арт-холле» на Сытнинской улице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который в мае пережил инсульт, прошло в четверг в церкви иконы Божией матери "Всех скорбящих радость", сообщили РИА Новости в храме.
Бурлака умер 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказывали РИА Новости в его семье.
"Прощание только что закончилось.... Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли", - сказала собеседница агентства.
Журналист будет похоронен на кладбище "Красная горка" за поселком Колтуши.
Как сообщил его старинный друг Максим Жерновой на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в четверг в 17.00 в "Арт-холле" на Сытнинской улице пройдет вечер памяти Бурлаки, где соберутся его друзья, коллеги, а также рок-музыканты.
Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.