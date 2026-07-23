В Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой

Краткий пересказ от РИА ИИ Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который скончался на 71-м году жизни после инсульта, прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Вечер памяти журналиста запланирован на четверг в «Арт-холле» на Сытнинской улице.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который в мае пережил инсульт, прошло в четверг в церкви иконы Божией матери "Всех скорбящих радость", сообщили РИА Новости в храме.

Бурлака умер 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказывали РИА Новости в его семье.

"Прощание только что закончилось.... Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли", - сказала собеседница агентства.

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Как сообщил его старинный друг Максим Жерновой на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в четверг в 17.00 в "Арт-холле" на Сытнинской улице пройдет вечер памяти Бурлаки, где соберутся его друзья, коллеги, а также рок-музыканты.