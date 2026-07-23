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В Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:00 23.07.2026
В Петербурге простились с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой

В Петербурге прошло прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой

CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский / Музыкальный журналист Андрей Бурлака
Музыкальный журналист Андрей Бурлака - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Константин Преображенский /
Музыкальный журналист Андрей Бурлака
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который скончался на 71-м году жизни после инсульта, прошло в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
  • Вечер памяти журналиста запланирован на четверг в «Арт-холле» на Сытнинской улице.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Прощание с музыкальным журналистом Андреем Бурлакой, который в мае пережил инсульт, прошло в четверг в церкви иконы Божией матери "Всех скорбящих радость", сообщили РИА Новости в храме.
Бурлака умер 19 июля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Двадцатого мая он пережил инсульт, после чего 12 дней пробыл в реанимации, затем был переведен на реабилитацию, рассказывали РИА Новости в его семье.
"Прощание только что закончилось.... Очень много было людей, все не поместились, даже на улице стояли", - сказала собеседница агентства.
Журналист будет похоронен на кладбище "Красная горка" за поселком Колтуши.
Как сообщил его старинный друг Максим Жерновой на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в четверг в 17.00 в "Арт-холле" на Сытнинской улице пройдет вечер памяти Бурлаки, где соберутся его друзья, коллеги, а также рок-музыканты.
Бурлака как музыкальный журналист был наиболее известен в конце 1980-х годов, в период рассвета Ленинградского рок-клуба.
 
КультураСанкт-ПетербургКолтушиАндрей Бурлака (журналист)
 
 
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