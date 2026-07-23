Плющенко жестко атакуют: почему же Гном Гномыч не будет выступать за Россию

Переход сына Евгения Плющенко в Азербайджан продолжает провоцировать жесткие дискуссии на тему любви к родине. РИА Новости объясняет, почему же Гном Гномыч теперь в новой сборной.

Пошел за олимпийской медалью?

Сборная Азербайджана имеет шансы стать одной из сильнейших команд Европы. Тамошняя федерация проводит серьезную работу, чтобы конкурировать во всех видах фигурного катания и в перспективе побороться за медали Олимпийских игр по типу соседей из Грузии. Сам же Александр с грядущего сезона сможет выступать на юниорском уровне, так что этот год станет для него судьбоносным во всех отношениях.

Вопросы с гражданством были решены еще до перехода, что освобождает его от необходимости жить на территории Азербайджана для специального разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU). Оно требуется только тем, кто не имеет паспорта, но обладает статусом "резидента" (если проще – ВНЖ). Саше ISU уже одобрил допуск на международные старты.

Ему не нужно уезжать из России, он продолжит тренироваться в "Ангелах Плющенко". Вероятно, добавятся поездки на своеобразные "сборы" в Баку – чтобы функционеры могли воочию оценить форму спортсмена, но не более. Даже на чемпионат Азербайджана пока отлучаться не придется – потому что с 2019 года его формально даже не проводят. Да и соревноваться там не с кем. Из фигуристов-одиночников до Александра там был экс-россиянин Владимир Литвинцев, но он, во-первых, выступал по взрослым, а во-вторых, формально перестал быть азербайджанцем после Олимпиады-2026, где выступил неважно. После этого его контракт с местной федерацией истек, и продлевать его не стали.

Уже известно, что 13-летний Плющенко получил распределение на этапы серии юниорского Гран-при в Анкаре и Батуми во второй половине сентября. Направления перспективные, особенно если учесть, что российских фигуристов в мужском одиночном там не будет. Но на турниры должны приехать сильные японцы.

Чтобы Саше ворваться на международный уровень с ноги, нужен более сложный технический контент. Плющенко-младший уверенно владеет всеми тройными прыжками, но к четверным еще не приступает. Зато в разработке находится тройной аксель. Судя по видео, присутствует недокрут, но пока это нормально. Если прыжок удастся стабилизировать, с Александром придется считаться.

"Ничье место не занимал"

Соревнования в мужском одиночном катании на международной арене чуть менее конкурентные, чем в России. Четверные там тоже прыгают, но в меньшем количестве, а на первый план по части конкурентных преимуществ выходит как раз стабильный тройной аксель. Уверенное исполнение элемента практически гарантирует борьбу за высокие места этапов Гран-при. За золото – вряд ли, но за призовую тройку – вполне.

В связи с новыми правилами повысилась и роль качества постановок. Ранее сообщалось, что короткая программа фигуриста будет поставлена на испанские мотивы, но, по данным РИА Новости, от этой идеи было решено отказаться. Новая постановка будет "значительно более динамичной", а стилистика ее описывается как "современная". Яркая самопрезентация в дебютный сезон важна не только в прыжковой части, так что ставка на эпатаж может оказаться выигрышной. Сейчас Александру важнее выделиться и обосноваться в собственной нише, нежели чем просто собрать медали. Впрочем, если с первого же сезона все сложится воедино, призовые места тоже придут.

© Фото : Социальные сети Александра Плющенко Евгений и Александр Плющенко © Фото : Социальные сети Александра Плющенко Евгений и Александр Плющенко

Пришли бы они на соревнованиях в России? Этого ожидать было бы тяжело. У каждого фигуриста есть свой карьерный трек. Очевидно, что Саша будет выходить на серьезный уровень чуть позже сверстников. В его возрасте фигуристы в России уже вовсю учат четверные, его же прогресс выглядит более размеренным, с осторожными планами и без громких заявлений.