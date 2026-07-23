"Народ это не забудет": Россия жестко отреагировала на слова Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в последние месяцы еще больше обычного попадал в заголовки СМИ. Безусловно, одной из главных тем лета стал переход его сына Александра в сборную Азербайджана, что на фоне предыдущих заявлений его отца о патриотизме выглядело довольно противоречиво. Но затем Евгений добавил еще больше огня, когда заявил, что в России деградирует фигурное катание. Реакция болельщиков, официальных лиц была мгновенной и предсказуемо не слишком приятной для Плющенко.

"Слово не воробей"

В 2022 году Евгений бросил фразу, что не может понять, как можно отказаться от родной страны. Так он комментировал начавшиеся переходы российских спортсменов в другие страны. Конечно же, после новостей о трансфере его сына в Азербайджан ему тут же это припомнили. Плющенко-старший в конечном счете в качестве оправданий сообщил о “деградации российского фигурного катания”.

Причем объективных причин для подобных высказываний не было. Аделия Петросян и Петр Гуменник более чем достойно выступили на Олимпийских играх в Милане, учитывая все обстоятельства. Да и такие таланты, как Елена Костылева, София Дзепка, Лев Лазарев и другие как будто бы намекают на то, что слово “деградация” здесь не очень подходит. Вот и министр спорта страны и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев довольно жестко ответил Плющенко, сравнив его с релокантами.

"Я не знаю, зачем он это делает. Перевез ты сына - ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. Они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей", - приводит слова Дегтярева “Комсомольская правда”.

По пути Исинбаевой?

В Госдуме также категорически не поняли смысла высказываний легендарного фигуриста. Олимпийская чемпионка и по совместительству депутат Светлана Журова призвала Плющенко следить за словами. Такой же риторики придерживался и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев, который отметил, что Плющенко такими темпами рискует пойти по стопам другого большого спортсмена, а именно Елены Исинбаевой, также позволившей себе противоречивые высказывания ранее.

"Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали", - сказала Журова РИА Новости.

"Евгений Плющенко, независимо от того, хочет он этого или не хочет, все равно является одним из лидеров общественного мнения. Потому что к нему прислушиваются и на него обращают внимание. И, соответственно, любое сказанное им слово очень внимательно оценивается. Поэтому таким известным людям, как он, надо следить за своими словами. И яркий пример этого - Елена Исинбаева. Она сказала вроде бы, как она считала, безобидную фразу по поводу службы в армии - и все, она попала в неприятный список", - отметил Васильев в беседе с РИА Новости.