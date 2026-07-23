В Госдуме усомнились, что Плющенко принимает взвешенные решения

Краткий пересказ от РИА ИИ Свищев выразил сомнения в рассудительности решений Евгения Плющенко.

Дегтярев считает, что Плющенко стоило подумать перед заявлениями о деградации фигурного катания в России.

Свищев задается вопросом о патриотизме Плющенко, так как тот просит субсидировать свои шоу, а сын спортсмена будет выступать за сборную Азербайджана.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что у него есть определенные сомнения в том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко принимает рассудительные и взвешенные решения.

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.

"Я считаю, что Плющенко прежде всего надо смотреть на свои действия. Когда он уже второй год подряд просит субсидировать его шоу (в 2026 году в Президентский фонд культурных инициатив подана заявка на сумму 24,1 миллиона рублей – ред.), а сам отправляет своего ребенка за границу. Он зарабатывает здесь, а ребенка направляет выступать за сборную Азербайджана. Возникает вопрос о патриотизме и о том, верит ли он в российский спорт и в нашу федерацию фигурного катания, в то, что мы добьемся успехов на международной арене", - сказал Свищев.

"Он отправил ребенка выступать за сборную Азербайджана, а сейчас часть наших фигуристов уже допущена к участию в международных соревнованиях. И не сегодня-завтра все будут допущены. У меня есть мнение, почему Плющенко отправил своего сына выступать за Азербайджан. А не боялся ли он внутренней конкуренции для него в России? В этом основная причина перехода и кроется. У него прекрасный ребенок, и я считаю, что он (Плющенко) совершил преждевременный и необдуманный поступок. Поэтому есть вопросы к самому Плющенко, он вообще понимает, что он делает? Или не понимает? Он должен думать не только о себе, но и о своих детях", - подчеркнул собеседник агентства.