Журова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Евгений Плющенко мог бы выбрать другое слово, описывая состояние фигурного катания в России.
- Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Плющенко стоило подумать, прежде чем говорить о деградации фигурного катания в стране.
- Журова полагает, что Плющенко понимает ошибку и, возможно, сожалеет о своем высказывании.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости допустила, что двукратный победитель Олимпиад по фигурному катанию Евгений Плющенко уже сожалеет о своем неудачном высказывании о состоянии вида спорта в России.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
"Евгений Плющенко, к сожалению, выбрал неправильное слово. И если бы он сказал, что снизился уровень фигурного катания, то никто бы к нему не придрался. Потому что все понимают, что у каждого вида спорта бывают периоды снижения и взлета. А слово Плющенко было действительно обидным для всех тех, кто занимается фигурным катанием. И это слово ему, к сожалению, еще не раз припомнят", - сказала Журова.
"Я думаю, что Евгений сам это понимает и уже, наверное, сожалеет о том, что использовал неправильное слово", - добавила собеседница агентства.
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