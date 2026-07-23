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Журова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:31 23.07.2026 (обновлено: 13:24 23.07.2026)
Журова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания

Журова: Плющенко жалеет о словах про деградацию фигурного катания в РФ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Евгений Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Евгений Плющенко мог бы выбрать другое слово, описывая состояние фигурного катания в России.
  • Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Плющенко стоило подумать, прежде чем говорить о деградации фигурного катания в стране.
  • Журова полагает, что Плющенко понимает ошибку и, возможно, сожалеет о своем высказывании.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости допустила, что двукратный победитель Олимпиад по фигурному катанию Евгений Плющенко уже сожалеет о своем неудачном высказывании о состоянии вида спорта в России.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
"Евгений Плющенко, к сожалению, выбрал неправильное слово. И если бы он сказал, что снизился уровень фигурного катания, то никто бы к нему не придрался. Потому что все понимают, что у каждого вида спорта бывают периоды снижения и взлета. А слово Плющенко было действительно обидным для всех тех, кто занимается фигурным катанием. И это слово ему, к сожалению, еще не раз припомнят", - сказала Журова.
"Я думаю, что Евгений сам это понимает и уже, наверное, сожалеет о том, что использовал неправильное слово", - добавила собеседница агентства.
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Фигурное катаниеСпортСветлана ЖуроваМихаил ДегтяревГосдума РФ
 
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