Журова отреагировала на слова Плющенко о деградации фигурного катания

"Евгений Плющенко, к сожалению, выбрал неправильное слово. И если бы он сказал, что снизился уровень фигурного катания, то никто бы к нему не придрался. Потому что все понимают, что у каждого вида спорта бывают периоды снижения и взлета. А слово Плющенко было действительно обидным для всех тех, кто занимается фигурным катанием. И это слово ему, к сожалению, еще не раз припомнят", - сказала Журова.