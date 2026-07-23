Краткий пересказ от РИА ИИ Васильев заявил, что Плющенко следует тщательнее выбирать слова, так как его высказывания могут иметь последствия.

Дегтярев отметил, что Плющенко стоило подумать перед заявлениями о деградации фигурного катания в России.

Васильев подчеркнул, что известные люди, высказывая критику, должны предлагать и пути решения проблем, чтобы избежать попадания в "неприятный список".

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко надо тщательно следить за своими словами, поскольку одно неосторожное высказывание может привести к неприятным последствиям, заявил РИА двукратный победитель Олимпиад по биатлону Дмитрий Васильев.

Министр спорта России Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.

"Евгений Плющенко, независимо от того, хочет он этого или не хочет, все равно является одним из лидеров общественного мнения. Потому что к нему прислушиваются и на него обращают внимание. И, соответственно, любое сказанное им слово очень внимательно оценивается. Поэтому таким известным людям, как он, надо следить за своими словами. И яркий пример этого - Елена Исинбаева. Она сказала вроде бы, как она считала, безобидную фразу по поводу службы в армии - и все, она попала в неприятный список", - сказал Васильев.

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Исинбаева ранее заявила, что звание майора, полученное ею в период выступлений за ЦСКА, имеет номинальный характер.