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Васильев призвал Плющенко следить за словами - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:07 23.07.2026 (обновлено: 12:22 23.07.2026)
Васильев призвал Плющенко следить за словами

Васильев: Плющенко надо следить за словами или можно попасть в неприятный список

© VCGЕвгений Плющенко
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© VCG
Евгений Плющенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Васильев заявил, что Плющенко следует тщательнее выбирать слова, так как его высказывания могут иметь последствия.
  • Дегтярев отметил, что Плющенко стоило подумать перед заявлениями о деградации фигурного катания в России.
  • Васильев подчеркнул, что известные люди, высказывая критику, должны предлагать и пути решения проблем, чтобы избежать попадания в "неприятный список".
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратному олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Евгению Плющенко надо тщательно следить за своими словами, поскольку одно неосторожное высказывание может привести к неприятным последствиям, заявил РИА двукратный победитель Олимпиад по биатлону Дмитрий Васильев.
Министр спорта России Михаил Дегтярев в среду заявил "Комсомольской правде", что Плющенко стоило подумать, прежде чем делать заявления о деградации фигурного катания в России. Ранее Плющенко, комментируя ситуацию с решением своего 13-летнего сына Александра выступать за сборную Азербайджана, сказал, что вид спорта в стране деградирует.
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"Евгений Плющенко, независимо от того, хочет он этого или не хочет, все равно является одним из лидеров общественного мнения. Потому что к нему прислушиваются и на него обращают внимание. И, соответственно, любое сказанное им слово очень внимательно оценивается. Поэтому таким известным людям, как он, надо следить за своими словами. И яркий пример этого - Елена Исинбаева. Она сказала вроде бы, как она считала, безобидную фразу по поводу службы в армии - и все, она попала в неприятный список", - сказал Васильев.
Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Исинбаева ранее заявила, что звание майора, полученное ею в период выступлений за ЦСКА, имеет номинальный характер.
"Плющенко в этом смысле тоже надо следить за собой. А если он высказал мнение по поводу состояния фигурного катания в России, то должен был его обосновать, назвать причины происходящего и предложить какие-то варианты развития вида спорта. Просто критиковать, конечно, можно, но это малоэффективно и неконструктивно. И если ты критикуешь, то, конечно, было бы хорошо услышать и про пути выхода из сложившейся ситуации. А в таком случае Плющенко может оказаться в неблагоприятном списке, это правда", - подчеркнул собеседник агентства.
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Фигурное катаниеМихаил ДегтяревЕвгений ПлющенкоЕлена ИсинбаеваДмитрий Васильев
 
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