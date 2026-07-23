Россиянин завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Семен Демидов стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россиянин Семен Демидов стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде, который проходит в венгерском Сукоро.
Он проплыл 7,5 км за 1 час 26 минут 27,37 секунды и отстал на 20,72 секунды от победителя - венгра Балинта Крейша. Россиянин Александр Филипец стал шестым (отставание - 33,75), Роман Серов финишировал 18-м (+2.54,62).
На аналогичной дистанции у девушек российская пловчиха Таисия Ворожейкина стала 11-й (1:34.52,34). Золото завоевала итальянка Махила Спеннато (1:32.49,37).
Чемпионат Европы завершится 26 июля. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских соревнованиях организации.