Россиянин завоевал бронзу на юниорском ЧЕ по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин Семен Демидов стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россиянин Семен Демидов стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде, который проходит в венгерском Сукоро.

Он проплыл 7,5 км за 1 час 26 минут 27,37 секунды и отстал на 20,72 секунды от победителя - венгра Балинта Крейша. Россиянин Александр Филипец стал шестым (отставание - 33,75), Роман Серов финишировал 18-м (+2.54,62).

На аналогичной дистанции у девушек российская пловчиха Таисия Ворожейкина стала 11-й (1:34.52,34). Золото завоевала итальянка Махила Спеннато (1:32.49,37).