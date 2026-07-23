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В Петербурге задержали россиянина с незадекларированными украшениями из ОАЭ - РИА Новости, 23.07.2026
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12:19 23.07.2026
В Петербурге задержали россиянина с незадекларированными украшениями из ОАЭ

В Петербурге задержали россиянина с незадекларированными украшениями из Дубая

© Фото : Федеральная таможенная службаЮвелирные изделия, изъятые у прибывшего из Дубая мужчины
Ювелирные изделия, изъятые у прибывшего из Дубая мужчины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Федеральная таможенная служба
Ювелирные изделия, изъятые у прибывшего из Дубая мужчины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У россиянина, прилетевшего в Санкт-Петербург из Дубая, обнаружили незадекларированные часы, серьги и браслет стоимостью более 6 миллионов рублей.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Незадекларированные часы, серьги и браслет стоимостью более 6 миллионов рублей обнаружили таможенники у россиянина, прилетевшего в Санкт-Петербург из Дубая, он якобы вез их по просьбе знакомых, сообщила ФТС России.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в багаже мужчины, остановленного в рамках выборочного контроля в "зеленом коридоре" Пулковской таможни, были обнаружены браслет и пара серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari.
"Услышав предложение пройти персональное рентгеновское сканирование, он сам достал из кармана кофты часы Bulgari. Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей", – говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что все изделия изготовлены из сплава золота 750 пробы, а часы и кольцо инкрустированы бриллиантами.
В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
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РоссияСанкт-ПетербургДубайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Происшествия
 
 
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