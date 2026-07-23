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Песков ответил на вопрос о дате возможного визита Уиткоффа и Кушнера - РИА Новости, 23.07.2026
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11:23 23.07.2026 (обновлено: 16:00 23.07.2026)
Песков ответил на вопрос о дате возможного визита Уиткоффа и Кушнера

Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера

© REUTERS / LUDOVIC MARINСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим об этом" — так он ответил на вопрос "Известий".
По словам пресс-секретаря, диалог с американцами по имеющимся рабочим каналам продолжается. Россия остается открытой для переговорного процесса, добавил Песков.
Четвертого июля Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону, обсудив, в частности, вопросы украинского урегулирования. После этого глава Белого дома сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
Накануне они провели переговоры с Владимиром Зеленским. По информации портала Axios, речь шла о возобновлении дипломатических усилий для завершения конфликта.
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