Песков ответил на вопрос о дате возможного визита Уиткоффа и Кушнера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кремль своевременно сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, заявил Песков.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим об этом" — так он ответил на вопрос "Известий".
По словам пресс-секретаря, диалог с американцами по имеющимся рабочим каналам продолжается. Россия остается открытой для переговорного процесса, добавил Песков.
Четвертого июля Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону, обсудив, в частности, вопросы украинского урегулирования. После этого глава Белого дома сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.
Накануне они провели переговоры с Владимиром Зеленским. По информации портала Axios, речь шла о возобновлении дипломатических усилий для завершения конфликта.
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