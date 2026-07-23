Песков ответил на вопрос о дате возможного визита Уиткоффа и Кушнера

По словам пресс-секретаря, диалог с американцами по имеющимся рабочим каналам продолжается. Россия остается открытой для переговорного процесса, добавил Песков.

Четвертого июля Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону, обсудив, в частности, вопросы украинского урегулирования. После этого глава Белого дома сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.