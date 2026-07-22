СМИ: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером решение конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине с Уиткоффом и Кушнером.
- Рубио заявил, что на встрече с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле намерен обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.
- Лавров сообщил о запланированной встрече с Рубио и выразил уверенность, что она будет полезной, несмотря на "неоднозначные комментарии" США по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Владимир Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"Президент Украины Зеленский поговорил сегодня с посланниками президента Трампа Уиткоффом и Кушнером и обсудил идеи о том, как возобновить дипломатические усилия по завершению войны", - написал Равид в соцсети X, ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле намеревается обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.
Лавров ранее сообщил, что встреча с Рубио запланирована на четверг, и пообещал поинтересоваться у Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине с учетом "неоднозначных комментариев" последнего по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже. Лавров выразил уверенность, что встреча с государственным секретарем США в любом случае будет полезной.