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СМИ: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером решение конфликта на Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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20:21 22.07.2026
СМИ: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером решение конфликта на Украине

Равид: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером решение конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине с Уиткоффом и Кушнером.
  • Рубио заявил, что на встрече с Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле намерен обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.
  • Лавров сообщил о запланированной встрече с Рубио и выразил уверенность, что она будет полезной, несмотря на "неоднозначные комментарии" США по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже.
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Журналист портала Axios Барак Равид утверждает, что Владимир Зеленский обсудил варианты возобновления дипломатических усилий для завершения конфликта на Украине со спецпосланниками президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"Президент Украины Зеленский поговорил сегодня с посланниками президента Трампа Уиткоффом и Кушнером и обсудил идеи о том, как возобновить дипломатические усилия по завершению войны", - написал Равид в соцсети X, ссылаясь на осведомленные источники.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле намеревается обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.
Лавров ранее сообщил, что встреча с Рубио запланирована на четверг, и пообещал поинтересоваться у Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине с учетом "неоднозначных комментариев" последнего по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже. Лавров выразил уверенность, что встреча с государственным секретарем США в любом случае будет полезной.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Источник: визит Уиткоффа и Кушнера в Москву прояснит позицию США по Украине
8 июля, 06:08
 
В миреСШАУкраинаРоссияМарко РубиоСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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