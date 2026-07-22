СМИ: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером решение конфликта на Украине

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе предстоящей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН в Маниле намеревается обсудить возможность участия Вашингтона в конструктивном урегулировании украинского конфликта.

Лавров ранее сообщил, что встреча с Рубио запланирована на четверг, и пообещал поинтересоваться у Рубио о позиции, которую сейчас США заняли по урегулированию на Украине с учетом "неоднозначных комментариев" последнего по итогам встречи лидеров двух стран в Анкоридже. Лавров выразил уверенность, что встреча с государственным секретарем США в любом случае будет полезной.