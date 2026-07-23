В Павлограде на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Павлограде в Днепропетровской области на Украине прогремели взрывы.
- В Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Павлограде в Днепропетровской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Павлограде в Днепропетровской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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22 июня 2022, 17:18