Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий Патрик Кейн вернулся в "Чикаго Блэкхокс".
- Соглашение с 37-летним американцем рассчитано на два сезона со среднегодовой зарплатой 8 млн долларов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нападающий Патрик Кейн вернулся в "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 37-летним американцем рассчитано на два сезона. Его среднегодовая зарплата составит 8 млн долларов.
Кейн был выбран "Чикаго" на драфте 2007 года под общим первым номером и выступал за команду до 2023 года, выиграв с ней трижды Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Всего за "Чикаго" он набрал в регулярных чемпионатах 1225 очков (446 голов и 779 передач) в 1161 матче, что является вторым результатом в истории клуба. В феврале 2023 года он был обменян в "Нью-Йорк Рейнджерс", в ноябре Кейн перешел в "Детройт Ред Уингз". Кейн в 2013 году стал обладателем приза самому ценному игроку плей-офф "Конн Смайт Трофи", в 2016 году выиграл награды "Арт Росс Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Харт Трофи".
В составе сборной США Кейн стал серебряным призером олимпийских игр - 2010 и бронзовым призером чемпионата мира - 2018.