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Кейн вернулся в "Чикаго" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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16:21 23.07.2026 (обновлено: 16:32 23.07.2026)
Кейн вернулся в "Чикаго"

Американский форвард Патрик Кейн вернулся в "Чикаго Блэкхокс"

© Фото : nhl.com/blackhawksПатрик Кейн
Патрик Кейн - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : nhl.com/blackhawks
Патрик Кейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий Патрик Кейн вернулся в "Чикаго Блэкхокс".
  • Соглашение с 37-летним американцем рассчитано на два сезона со среднегодовой зарплатой 8 млн долларов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нападающий Патрик Кейн вернулся в "Чикаго Блэкхокс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 37-летним американцем рассчитано на два сезона. Его среднегодовая зарплата составит 8 млн долларов.
Кейн был выбран "Чикаго" на драфте 2007 года под общим первым номером и выступал за команду до 2023 года, выиграв с ней трижды Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Всего за "Чикаго" он набрал в регулярных чемпионатах 1225 очков (446 голов и 779 передач) в 1161 матче, что является вторым результатом в истории клуба. В феврале 2023 года он был обменян в "Нью-Йорк Рейнджерс", в ноябре Кейн перешел в "Детройт Ред Уингз". Кейн в 2013 году стал обладателем приза самому ценному игроку плей-офф "Конн Смайт Трофи", в 2016 году выиграл награды "Арт Росс Трофи", "Тед Линдсей Эворд" и "Харт Трофи".
В составе сборной США Кейн стал серебряным призером олимпийских игр - 2010 и бронзовым призером чемпионата мира - 2018.
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