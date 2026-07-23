В трех областях объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территориях Липецкой, Тульской и Воронежской областей объявлена ракетная опасность.
- О ракетной опасности сообщили губернаторы этих регионов в своих каналах на платформе «Макс».
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территориях Липецкой, Тульской и Воронежской областей, сообщили губернаторы этих регионов.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена ракетная опасность", - написал губернатор Дмитрий Миляев в канале на платформе "Макс".
Глава Воронежской области Александр Гусев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также написали об объявлении ракетной опасности в своих каналах на платформе "Макс".
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22 июня 2022, 17:18