Минэнерго Казахстана объяснило снижение объемов добычи нефти на КТК

Краткий пересказ от РИА ИИ Из-за ограничений по приему нефти в трубопроводную систему КТК было временно снижено объемы добычи нефти в Казахстане.

Мера по снижению объемов добычи носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.

Министерство энергетики Казахстана ведет консультации для обеспечения безопасного судоходства и возобновления стабильного экспорта нефти.

АСТАНА, 23 июл - РИА Новости. Ограничения по приему нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) привели к временному снижению объемов добычи нефти, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.

В минэнерго Казахстана добавили, что мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов. Сообщается, что казахстанское министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами.