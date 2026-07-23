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Минэнерго Казахстана объяснило снижение объемов добычи нефти на КТК - РИА Новости, 23.07.2026
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15:51 23.07.2026
Минэнерго Казахстана объяснило снижение объемов добычи нефти на КТК

Минэнерго Казахстана: ограничения на КТК привели к снижению объемов добычи нефти

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за ограничений по приему нефти в трубопроводную систему КТК было временно снижено объемы добычи нефти в Казахстане.
  • Мера по снижению объемов добычи носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.
  • Министерство энергетики Казахстана ведет консультации для обеспечения безопасного судоходства и возобновления стабильного экспорта нефти.
АСТАНА, 23 июл - РИА Новости. Ограничения по приему нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) привели к временному снижению объемов добычи нефти, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"В связи с ограничениями по приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело ко временному снижению объемов добычи нефти", - говорится в сообщении.
В минэнерго Казахстана добавили, что мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов. Сообщается, что казахстанское министерство энергетики находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами.
"В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки", - добавили в министерстве энергетики республики.
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