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Норвегия обжалует отмену красной карточки Балогана на ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
11:19 23.07.2026 (обновлено: 12:21 23.07.2026)
Норвегия обжалует отмену красной карточки Балогана на ЧМ

Норвегия направила жалобу в ФИФА из-за приостановки красной карточки Балогана

© REUTERS / Phil NobleФоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балоган получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежская футбольная ассоциация направила жалобу в ФИФА по поводу приостановления действия красной карточки Фоларина Балогана.
  • Глава ассоциации Лисе Клавенесс заявила, что такие нарушения ставят под угрозу всю игру.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Норвежская футбольная ассоциация (NFF) направила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу приостановки действия красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогана на чемпионате мира, сообщает The Times со ссылкой на заявление главы ассоциации Лисе Клавенесс.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана, благодаря чему он смог сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии (1:4). Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что обращался в ФИФА после удаления футболиста, и поблагодарил организацию за исправление, по его словам, "огромной несправедливости".
"Когда вы нарушаете правило таким образом, вы встаете на скользкую дорожку, которая ставит под угрозу всю игру", - заявила Клавенесс.
Ранее NFF направила жалобу в комитет по этике ФИФА по поводу вручения Трампу премии мира ФИФА главой организации Джанни Инфантино.
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ФутболСШАБельгияДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганНорвегия
 
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