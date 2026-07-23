Никитин выиграл бег на 5000 метров на ЧР по легкой атлетике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 метров на чемпионате России по легкой атлетике с результатом 13 минут 39,74 секунды.
- В беге на 100 м у мужчин победил Николай Грудковский с результатом 10,16 секунды, у женщин — Юлия Караваева с результатом 11,27 секунды.
- В толкании ядра победу одержал Семен Бородаев с результатом 20,01 метра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Владимир Никитин стал победителем в беге на 5000 метров на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Екатеринбурге.
Он показал результат 13 минут 39,74 секунды. Серебряным призером стал Евгений Рыбаков (13.51,17), бронзовым - Сергей Шаров (13.51,52). У женщин на данной дистанции победу одержала Светлана Аплачкина (15.43,75), второе место заняла Дарья Шабунина (15.52,83), третье - Анна Минуллина (15.53,91).
В беге на 100 м победил Николай Грудковский (10,16), следом расположились Алексей Завалий (10,31) и Андрей Сапожников (10,33). У женщин чемпионкой стала Юлия Караваева (11,27), серебро завоевала Виктория Максимова (11,37), бронзу - Дарья Осипова (11,48).
В толкании ядра победу одержал Семен Бородаев (20,01 метра), вторым стал Максим Афонин (19,67), третьим - Александр Бабенко (18,97).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.