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В Петербурге патруль на воде спас собаку из Невы - РИА Новости, 23.07.2026
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20:50 23.07.2026
В Петербурге патруль на воде спас собаку из Невы

В Петербурге патруль агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы

© Фото : Агентство внешнего транспорта/ВКонтактеПатруль на воде агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы в Санкт-Петербурге
Патруль на воде агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Агентство внешнего транспорта/ВКонтакте
Патруль на воде агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патрульная служба агентства внешнего транспорта спасла из Невы собаку по кличке Лея.
  • Лея провела в реке около часа, прежде чем ее заметили и вытащили из воды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Патруль на воде агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы в Санкт-Петербурге, она пробыла в реке больше часа, сообщает ведомство.
«

"Благодаря оперативным действиям патрульной службы агентства внешнего транспорта из воды была спасена собака Лея. По словам очевидцев, она провела в холодной реке около часа", - говорится в сообщении.

В четверг Лея сбежала с Ладожского вокзала. Как она оказалась в Неве - неизвестно. Однако животное заметили с борта патрульного катера во время очередного рейда в районе Свердловской набережной. Собака отчаянно боролась с течением и уже начала выбиваться из сил, когда на помощь пришли сотрудники патруля. Им удалось вытащить обессилевшее животное из воды и доставить на берег.
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