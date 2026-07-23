В Петербурге патруль на воде спас собаку из Невы

"Благодаря оперативным действиям патрульной службы агентства внешнего транспорта из воды была спасена собака Лея. По словам очевидцев, она провела в холодной реке около часа", - говорится в сообщении .

В четверг Лея сбежала с Ладожского вокзала. Как она оказалась в Неве - неизвестно. Однако животное заметили с борта патрульного катера во время очередного рейда в районе Свердловской набережной. Собака отчаянно боролась с течением и уже начала выбиваться из сил, когда на помощь пришли сотрудники патруля. Им удалось вытащить обессилевшее животное из воды и доставить на берег.