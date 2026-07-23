В Петербурге патруль на воде спас собаку из Невы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патрульная служба агентства внешнего транспорта спасла из Невы собаку по кличке Лея.
- Лея провела в реке около часа, прежде чем ее заметили и вытащили из воды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Патруль на воде агентства внешнего транспорта спас собаку Лею из Невы в Санкт-Петербурге, она пробыла в реке больше часа, сообщает ведомство.
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"Благодаря оперативным действиям патрульной службы агентства внешнего транспорта из воды была спасена собака Лея. По словам очевидцев, она провела в холодной реке около часа", - говорится в сообщении.
В четверг Лея сбежала с Ладожского вокзала. Как она оказалась в Неве - неизвестно. Однако животное заметили с борта патрульного катера во время очередного рейда в районе Свердловской набережной. Собака отчаянно боролась с течением и уже начала выбиваться из сил, когда на помощь пришли сотрудники патруля. Им удалось вытащить обессилевшее животное из воды и доставить на берег.
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