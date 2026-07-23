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ЕС заморозит "потолок цен" на российскую нефть на год, заявила глава ЕК - РИА Новости, 23.07.2026
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11:10 23.07.2026
ЕС заморозит "потолок цен" на российскую нефть на год, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС заморозит механизм пересмотра потолка цен на нефть из России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть.
  • ЕС впервые распространит ограничения на суда, которые, как утверждают в ЕС, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".
  • РФ запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках согласованного в четверг 21-го пакета санкций против РФ намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть и впервые распространить ограничения на суда, которые, как утверждают в ЕС, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".
В РФ ранее заявляли, что Запад пытается отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления.
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"Мы замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на один год… Впервые мы вводим ограничения против судов, оказывающих помощь российскому теневому флоту", - написала фон дер Ляйен в сети X.
По словам главы Еврокомиссии, эти меры являются частью 21-го пакета санкций против России, который был в сокращенном виде согласован странами сообщества в четверг.
В настоящее время страны G7, Евросоюз и Австралия применяют механизм так называемого "ценового потолка" на российскую нефть, который запрещает западным компаниям предоставлять услуги по транспортировке и страхованию нефти, если она продается выше установленного этими странами "лимита". Согласован также механизм регулярного пересмотра ценового потолка с учетом изменений мировых цен на нефть.
Теперь Еврокомиссия предлагает остановить его действие на один год.
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В ответ власти РФ запретили поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Под так называемым "теневым флотом" в ЕС понимают суда, которые, по утверждению Брюсселя, используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений. Ранее санкции вводились против таких танкеров, однако теперь Еврокомиссия впервые предлагает распространить ограничения и на суда, которые, по ее утверждению, оказывают им поддержку.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло своих целей, а российская экономика адаптировалась к введенным ограничениям.
Ранее первый заместитель директора – руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов заявлял, что страны Европы активно ищут основания для искусственных ограничений морской экономической деятельности РФ.
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