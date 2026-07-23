ЕС заморозит "потолок цен" на российскую нефть на год, заявила глава ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть.

ЕС впервые распространит ограничения на суда, которые, как утверждают в ЕС, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".

РФ запретила поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в рамках согласованного в четверг 21-го пакета санкций против РФ намерен на год заморозить механизм пересмотра "потолка цен" на российскую нефть и впервые распространить ограничения на суда, которые, как утверждают в ЕС, якобы оказывают содействие так называемому российскому "теневому флоту".

РФ ранее заявляли, что Запад пытается отрезать Россию от морских торговых путей, а санкции и маркировка российского флота как "теневого" являются инструментами экономического давления.

"Мы замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на один год… Впервые мы вводим ограничения против судов, оказывающих помощь российскому теневому флоту", - написала фон дер Ляйен в сети X.

По словам главы Еврокомиссии, эти меры являются частью 21-го пакета санкций против России, который был в сокращенном виде согласован странами сообщества в четверг.

В настоящее время страны G7, Евросоюз и Австралия применяют механизм так называемого "ценового потолка" на российскую нефть, который запрещает западным компаниям предоставлять услуги по транспортировке и страхованию нефти, если она продается выше установленного этими странами "лимита". Согласован также механизм регулярного пересмотра ценового потолка с учетом изменений мировых цен на нефть.

Теперь Еврокомиссия предлагает остановить его действие на один год.

В ответ власти РФ запретили поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Под так называемым "теневым флотом" в ЕС понимают суда, которые, по утверждению Брюсселя, используются для перевозки российской нефти в обход западных ограничений. Ранее санкции вводились против таких танкеров, однако теперь Еврокомиссия впервые предлагает распространить ограничения и на суда, которые, по ее утверждению, оказывают им поддержку.

В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло своих целей, а российская экономика адаптировалась к введенным ограничениям.