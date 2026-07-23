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В Москве пройдет международный фестиваль экстремального спорта - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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16:00 23.07.2026
В Москве пройдет международный фестиваль экстремального спорта

Международный фестиваль экстремального спорта пройдет в Москве 1 августа

© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы Экстрим-парк в "Лужниках"
Экстрим-парк в Лужниках - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Экстрим-парк в "Лужниках". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры" пройдет 1 августа в олимпийском комплексе "Лужники".
  • В мероприятии ожидается участие более 500 экстремалов из более чем 35 стран мира.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры" пройдет 1 августа в олимпийском комплексе "Лужники", в столице соберутся спортсмены более чем из 35 стран мира, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В олимпийском комплексе "Лужники" состоится международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры". Он пройдет 1 августа в экстрим-парке и на площадках рядом с большой спортивной ареной. Фестиваль организован столичным департаментом спорта в рамках городского проекта "Лето в Москве", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в мероприятии ожидается участие свыше 500 экстремалов из различных дисциплин. В столице соберутся спортсмены более чем из 35 стран мира, в том числе представители Австралии, Франции, Бразилии, Колумбии, Германии, Эквадора, Алжира и других государств.
"Среди участников - многократные чемпионы мира и победители международной серии FISE World Series, призеры чемпионатов Европы и этапов Кубка мира UCI по BMX-фристайлу, финалисты X-Games и World Roller Games, участники престижного шоу Masters of Dirt и мировой серии FMB World Tour, а также чемпионы и призеры национальных первенств по роллер-спорту, MTB, BMX и воркауту", - уточняется в сообщении.
Ярким событием игр станет Кубок мира по воркауту, который соберет именитых спортсменов. Гостей фестиваля также ждут соревнования и показательные выступления по скейтбордингу, самокатному спорту, фигурному катанию на роликах, скалолазанию и другим экстремальным видам спорта.
"Все желающие старше девяти лет смогут поучаствовать в мастер-классах по брейк-дансу, соревнованиях по баскетболу (один на один) и памп-треку, а самые творческие посетители смогут попробовать себя в граффити. Кроме того, весь день для гостей фестиваля будут работать диджеи. На главной сцене фестиваля выступят знаменитые исполнители, имена которых организаторы пока держат в секрете", - сказано в сообщении.
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