В Москве пройдет международный фестиваль экстремального спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры" пройдет 1 августа в олимпийском комплексе "Лужники".

В мероприятии ожидается участие более 500 экстремалов из более чем 35 стран мира.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры" пройдет 1 августа в олимпийском комплексе "Лужники", в столице соберутся спортсмены более чем из 35 стран мира, сообщается на Международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры" пройдет 1 августа в олимпийском комплексе "Лужники", в столице соберутся спортсмены более чем из 35 стран мира, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В олимпийском комплексе "Лужники" состоится международный спортивный фестиваль "Экстремальные московские городские игры". Он пройдет 1 августа в экстрим-парке и на площадках рядом с большой спортивной ареной. Фестиваль организован столичным департаментом спорта в рамках городского проекта "Лето в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии ожидается участие свыше 500 экстремалов из различных дисциплин. В столице соберутся спортсмены более чем из 35 стран мира, в том числе представители Австралии Франции , Бразилии, Колумбии, Германии, Эквадора, Алжира и других государств.

"Среди участников - многократные чемпионы мира и победители международной серии FISE World Series, призеры чемпионатов Европы и этапов Кубка мира UCI по BMX-фристайлу, финалисты X-Games и World Roller Games, участники престижного шоу Masters of Dirt и мировой серии FMB World Tour, а также чемпионы и призеры национальных первенств по роллер-спорту, MTB, BMX и воркауту", - уточняется в сообщении.

Ярким событием игр станет Кубок мира по воркауту, который соберет именитых спортсменов. Гостей фестиваля также ждут соревнования и показательные выступления по скейтбордингу, самокатному спорту, фигурному катанию на роликах, скалолазанию и другим экстремальным видам спорта.