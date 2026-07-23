"Атланта Юнайтед" Миранчука продлила безвыигрышную серию в MLS

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграла вничью с «Шарлотт» в матче MLS со счетом 2:2.
- Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты», отыграл весь матч и получил желтую карточку.
- «Атланта» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде сыграла вничью с "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Шарлотт завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Кервин Варгас (16-я минута) и Лиэль Абада (45). В составе гостей отличились Элиас Баэс (57) и Мигель Альмирон (76). Миранчук вышел на поле в стартовом составе "Атланты", отыграл весь матч и получил желтую карточку на 48-й минуте. В текущем регулярном чемпионате россиянин сыграл 15-ю встречу, с пятью голами он является лучшим бомбардиром команды.
23 июля 2026 • начало в 03:15
Завершен
16’ • Кервин Варгас
45’ • Лиэль Абада
(Пеп Биль)
57’ • Элиас Баэз
(Томас Джейкоб)
76’ • Мигель Альмирон
"Атланта" продлила безвыигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции.
В другом матче "Спортинг Канзас-Сити" на своем поле обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1. Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов провел встречу на скамейке запасных.