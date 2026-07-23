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"Атланта Юнайтед" Миранчука продлила безвыигрышную серию в MLS - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
07:55 23.07.2026
"Атланта Юнайтед" Миранчука продлила безвыигрышную серию в MLS

"Атланта Юнайтед" Миранчука продлила безвыигрышную серию в MLS до пяти матчей

© Соцсети ФК "Атланта"Алексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Соцсети ФК "Атланта"
Алексей Миранчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграла вничью с «Шарлотт» в матче MLS со счетом 2:2.
  • Миранчук вышел в стартовом составе «Атланты», отыграл весь матч и получил желтую карточку.
  • «Атланта» продлила безвыигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Атланта Юнайтед", за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде сыграла вничью с "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Шарлотт завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Кервин Варгас (16-я минута) и Лиэль Абада (45). В составе гостей отличились Элиас Баэс (57) и Мигель Альмирон (76). Миранчук вышел на поле в стартовом составе "Атланты", отыграл весь матч и получил желтую карточку на 48-й минуте. В текущем регулярном чемпионате россиянин сыграл 15-ю встречу, с пятью голами он является лучшим бомбардиром команды.
MLS
23 июля 2026 • начало в 03:15
Завершен
Шарлотт
2 : 2
Атланта Юнайтед
16‎’‎ • Кервин Варгас
45‎’‎ • Лиэль Абада
(Пеп Биль)
57‎’‎ • Элиас Баэз
(Томас Джейкоб)
76‎’‎ • Мигель Альмирон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Атланта" продлила безвыигрышную серию до пяти матчей и с 12 очками располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице Восточной конференции.
В другом матче "Спортинг Канзас-Сити" на своем поле обыграл "Миннесоту" со счетом 2:1. Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов провел встречу на скамейке запасных.
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