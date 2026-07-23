СМИ выяснили, сколько Бекхэм заработал на рекламе во время ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Дэвид Бекхэм заработал более 25 миллионов долларов благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира 2026 года.

По полученным доходам Бекхэм обошел Шакиру и Джастина Бибера, которые также принимали участие в рекламных активностях чемпионата мира.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии и совладелец североамериканского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заработал более 25 миллионов долларов благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира 2026 года, сообщает Mirror.

Бекхэм посетил несколько матчей турнира и появился в ряде рекламных роликов. По полученным доходам он обошел певицу Шакиру (20 млн долларов), которая выступала на церемонии открытия и в перерыве финала, а также Джастина Бибера (16 млн), который исполнил песню в перерыве финального матча.

По оценкам экспертов, состояние 51-летнего Бекхэма и его жены Виктории составляет около 2,5 млрд долларов.