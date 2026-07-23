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СМИ выяснили, сколько Бекхэм заработал на рекламе во время ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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09:02 23.07.2026
СМИ выяснили, сколько Бекхэм заработал на рекламе во время ЧМ-2026

Mirror: Бекхэм заработал на рекламе во время ЧМ-2026 более 25 миллионов долларов

© Фотография из соцсетейДэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дэвид Бекхэм заработал более 25 миллионов долларов благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира 2026 года.
  • По полученным доходам Бекхэм обошел Шакиру и Джастина Бибера, которые также принимали участие в рекламных активностях чемпионата мира.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Англии и совладелец североамериканского клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заработал более 25 миллионов долларов благодаря участию в рекламных кампаниях во время чемпионата мира 2026 года, сообщает Mirror.
Бекхэм посетил несколько матчей турнира и появился в ряде рекламных роликов. По полученным доходам он обошел певицу Шакиру (20 млн долларов), которая выступала на церемонии открытия и в перерыве финала, а также Джастина Бибера (16 млн), который исполнил песню в перерыве финального матча.
По оценкам экспертов, состояние 51-летнего Бекхэма и его жены Виктории составляет около 2,5 млрд долларов.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Чемпионом мира в воскресенье стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.
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