Мацуев признался, что позволяет себе лениться, несмотря на график

"Бывают у меня и дни лени. Я же, как всякий русский человек, люблю, когда меня отвлекают", - сказал он РИА Новости.

"А вообще я сова. У меня есть график, который насчитывает в этом сезоне 290 концертов. Но я люблю поспать. Когда приходится спать несколько часов и утром улетать на другой конец света, это, безусловно, уже начинает чувствоваться. Хотя самая лучшая терапия для меня - это концерты, которые спасают от невзгод и лени", - отметил он.