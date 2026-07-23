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Мацуев признался, что позволяет себе лениться, несмотря на график - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:53 23.07.2026
Мацуев признался, что позволяет себе лениться, несмотря на график

Денис Мацуев признался, что иногда позволяет себе дни лени

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, что иногда позволяет себе дни лени, несмотря на плотный концертный график.
  • Пианист признался, что любит поспать, но из-за насыщенного гастрольного графика такая возможность выпадает ему нечасто.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал, что иногда позволяет себе дни лени, несмотря на плотный концертный график.
"Бывают у меня и дни лени. Я же, как всякий русский человек, люблю, когда меня отвлекают", - сказал он РИА Новости.
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Пианист признался, что любит поспать, однако из-за насыщенного гастрольного графика такая возможность выпадает ему нечасто.
"А вообще я сова. У меня есть график, который насчитывает в этом сезоне 290 концертов. Но я люблю поспать. Когда приходится спать несколько часов и утром улетать на другой конец света, это, безусловно, уже начинает чувствоваться. Хотя самая лучшая терапия для меня - это концерты, которые спасают от невзгод и лени", - отметил он.
Денис Мацуев - народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, всемирно известный пианист и общественный деятель. Он выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира на крупнейших сценах, является инициатором и художественным руководителем ряда музыкальных фестивалей, в том числе "Звезды на Байкале", Crescendo и Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале, а также занимается поддержкой молодых музыкантов и благотворительных проектов.
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КультураРоссияСуздальДенис Мацуев
 
 
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