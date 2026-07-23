ВСУ нанесли несколько ударов на Луганску

Он добавил, что атакованы территории оптовых продовольственных складов и рынка "Околица", автостоянки и грузовые машины.

По его словам, за сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье.