ВСУ нанесли несколько ударов на Луганску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по Луганску.
- Атакам подверглись склады, рынок, автостоянки и грузовые машины.
- Обошлось без пострадавших.
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по Луганску в ЛНР, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Он добавил, что атакованы территории оптовых продовольственных складов и рынка "Околица", автостоянки и грузовые машины.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.
По его словам, за сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье.
"В Ровеньках, Стаханове, Алчевске атакованы автомобильные стоянки и транспортные предприятия. Последствия вражеских ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР", - отметил Пасечник.
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