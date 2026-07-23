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ВСУ нанесли несколько ударов на Луганску - РИА Новости, 23.07.2026
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13:11 23.07.2026 (обновлено: 13:29 23.07.2026)
ВСУ нанесли несколько ударов на Луганску

ВСУ атаковали рынок и автостоянку в Луганске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по Луганску.
  • Атакам подверглись склады, рынок, автостоянки и грузовые машины.
  • Обошлось без пострадавших.
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по Луганску в ЛНР, никто не пострадал, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"Несколько ударов ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли по Луганску", - написал Пасечник.
Он добавил, что атакованы территории оптовых продовольственных складов и рынка "Околица", автостоянки и грузовые машины.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил глава региона.
По его словам, за сутки под ударами БПЛА оказались легковые и грузовые машины в Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье.
"В Ровеньках, Стаханове, Алчевске атакованы автомобильные стоянки и транспортные предприятия. Последствия вражеских ударов фиксируют следователи СУ СК России по ЛНР", - отметил Пасечник.
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22 июня 2022, 17:18
 
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