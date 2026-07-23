Два человека пострадали при атаке ВСУ на жилой сектор в Красном Луче в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красном Луче при ударе БПЛА ВСУ по жилому району серьезные ранения получила 51-летняя женщина, ее госпитализировали.
- Еще одному человеку оказали помощь на месте.
ЛУГАНСК, 23 июл - РИА Новости. Две женщины пострадали при ударе БПЛА ВСУ при ударе по жилому району в городе Красный Луч в ЛНР, сообщает глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
"В Красном Луче вражеский беспилотник атаковал частный сектор, серьезно ранена 51-летняя женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение", - написал Пасечник.
Он уточнил, что пострадала еще одна женщина, ей оказана помощь на месте.
"Повреждения получили несколько жилых домов", - добавил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18