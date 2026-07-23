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Нефтепровод КТК временно приостановил работу - РИА Новости, 23.07.2026
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15:07 23.07.2026 (обновлено: 16:08 23.07.2026)
Нефтепровод КТК временно приостановил работу

РИА Новости: нефтепровод КТК временно приостановил прокачку нефти

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановил прокачку нефти.
  • Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после террористической атаки БПЛА на танкеры.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно приостановил прокачку нефти, сообщили РИА Новости в компании.
«
"Перевалка нефти в настоящее время не производится, нефтепровод временно остановлен, объекты КТК в штатном режиме готовности", - заявили в компании.
Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена в конце прошлой недели, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.
Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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