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На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти - РИА Новости, 23.07.2026
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15:23 23.07.2026 (обновлено: 16:26 23.07.2026)
На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти

На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти в целях безопасности

© AP PhotoТанкер у морского терминала КТК
Танкер у морского терминала КТК - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo
Танкер у морского терминала КТК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановили погрузку нефти в целях безопасности.
  • Как уточнили в Минэнерго Казахстана, оборудование исправно и работает штатно.
  • Оно готово к возобновлению работы после нормализации обстановки, добавили там.
АСТАНА, 23 июл — РИА Новости. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили погрузку нефти, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
"Погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря", — говорится в публикации.
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Возникшие ограничения по приему нефти привели к временному снижению объемов добычи. В Минэнерго Казахстана добавили, что мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности рабочих процессов.
Там уточнили, что все производственные и технические объекты консорциума исправны и работают штатно. Они готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки.
С 17 по 20 июля несколько танкеров подверглись целенаправленным террористическим атакам украинских БПЛА на нефтетерминале КТК в Черном море. МИД Казахстана решительно осудил преступления против гражданского объекта. Так же поступило и российское внешнеполитическое ведомство, где сознательные удары по мирным судам назвали атакой на интересы государств — участников консорциума. Там отметили, что среди них есть и те, которые финансово поддерживают киевский режим.
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Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта республики. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения на западе страны с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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