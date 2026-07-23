На морском терминале КТК приостановили погрузку нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума временно приостановили погрузку нефти в целях безопасности.

Как уточнили в Минэнерго Казахстана, оборудование исправно и работает штатно.

Оно готово к возобновлению работы после нормализации обстановки, добавили там.

АСТАНА, 23 июл — РИА Новости. На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили погрузку нефти, сообщает На терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили погрузку нефти, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"Погрузочные операции на морском терминале КТК временно приостановлены в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря", — говорится в публикации.

Возникшие ограничения по приему нефти привели к временному снижению объемов добычи. В Минэнерго Казахстана добавили, что мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности рабочих процессов.

Там уточнили, что все производственные и технические объекты консорциума исправны и работают штатно. Они готовы к возобновлению перевалки сырья сразу после нормализации обстановки.

С 17 по 20 июля несколько танкеров подверглись целенаправленным террористическим атакам украинских БПЛА на нефтетерминале КТК в Черном море . МИД Казахстана решительно осудил преступления против гражданского объекта. Так же поступило и российское внешнеполитическое ведомство, где сознательные удары по мирным судам назвали атакой на интересы государств — участников консорциума. Там отметили, что среди них есть и те, которые финансово поддерживают киевский режим.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта республики. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения на западе страны с побережьем Черного моря, где нефть отгружают на танкеры через морской терминал.