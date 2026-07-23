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В Крыму предложили признать Украину террористическим образованием - РИА Новости, 23.07.2026
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08:41 23.07.2026
В Крыму предложили признать Украину террористическим образованием

Константинов предложил признать Украину террористическим образованием

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне по итогам рассмотрения дела о подрыве газопроводов "Северный поток".
  • Владимир Константинов призвал к процессуальной проверке и объективному расследованию подрыва "Северных потоков", а также к принятию решения об ответственности украинского руководства на высоком международном уровне.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне по итогам рассмотрения дела о подрыве газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что на момент совершения теракта служил в ВСУ и работал на СБУ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии, имеющееся в распоряжении журнала Stern.
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"Итогом этого разбирательства должно стать признание Украины террористическим образованием, а (Владимира) Зеленского - военным преступником. Нам нужно настаивать на процессуальной проверке, объективном расследовании. Не могло СБУ подорвать газопровод без команды сверху", - сказал Константинов.
По его словам, подрыв "Северных потоков" - это теракт мирового уровня, который мог привести к катастрофе общемирового масштаба.
"Убежден, на самом высоком международном уровне нужно принять решение об ответственности украинского руководства, Зеленского за это преступление, отстранить их от власти и привлечь к ответственности. Тогда впредь таких терактов не будет", - сказал Константинов.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
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