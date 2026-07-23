Краткий пересказ от РИА ИИ Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне по итогам рассмотрения дела о подрыве газопроводов "Северный поток".

Владимир Константинов призвал к процессуальной проверке и объективному расследованию подрыва "Северных потоков", а также к принятию решения об ответственности украинского руководства на высоком международном уровне.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Украина должна быть признана террористическим образованием на международном уровне по итогам рассмотрения дела о подрыве газопроводов "Северный поток", заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Гражданин Украины Сергей Кузнецов , обвиняемый в подрыве газопроводов "Северный поток", заявил, что на момент совершения теракта служил в ВСУ и работал на СБУ, сообщает телеканал NTV со ссылкой на обвинительное заключение федеральной прокуратуры Германии, имеющееся в распоряжении журнала Stern

"Итогом этого разбирательства должно стать признание Украины террористическим образованием, а (Владимира) Зеленского - военным преступником. Нам нужно настаивать на процессуальной проверке, объективном расследовании. Не могло СБУ подорвать газопровод без команды сверху", - сказал Константинов.

По его словам, подрыв "Северных потоков" - это теракт мирового уровня, который мог привести к катастрофе общемирового масштаба.

"Убежден, на самом высоком международном уровне нужно принять решение об ответственности украинского руководства, Зеленского за это преступление, отстранить их от власти и привлечь к ответственности. Тогда впредь таких терактов не будет", - сказал Константинов.