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Ленини вернулся в расположение "Краснодара" после ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
19:26 23.07.2026
Ленини вернулся в расположение "Краснодара" после ЧМ

Автор первого гола Кабо-Верде на ЧМ Ленини вернулся в расположение "Краснодара"

© Фото : Соцсети ФИФАПолузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини
Полузащитник сборной Кабо-Верде по футболу Кевин Ленини - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Соцсети ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Кевин Ленини присоединился к «Краснодару» перед первым туром чемпионата России.
  • Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник Кевин Ленини присоединился к "Краснодару" перед первым туром чемпионата России, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ленини прибыл в расположение команды из отпуска после чемпионата мира. Полузащитник принял участие в турнире в составе сборной Кабо-Верде и стал автором первого гола команды на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).
Чемпион России в составе "Краснодара" провел за сборную Кабо-Верде на турнире все четыре матча. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время).
"Краснодар" стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем против казанского "Рубина".
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ФутболКевин ЛениниКраснодарРубинРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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