Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Кевин Ленини присоединился к «Краснодару» перед первым туром чемпионата России.
- Кевин Ленини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник Кевин Ленини присоединился к "Краснодару" перед первым туром чемпионата России, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ленини прибыл в расположение команды из отпуска после чемпионата мира. Полузащитник принял участие в турнире в составе сборной Кабо-Верде и стал автором первого гола команды на мировых первенствах, отличившись со штрафного в матче второго тура группового этапа против уругвайцев (2:2).
Чемпион России в составе "Краснодара" провел за сборную Кабо-Верде на турнире все четыре матча. Команда на дебютном первенстве вышла из группы, где проиграла в 1/16 финала сборной Аргентины (2:3 в дополнительное время).
"Краснодар" стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля гостевым матчем против казанского "Рубина".