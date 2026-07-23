Костромская область предложила меры поддержки продавцов на маркетплейсах

КОСТРОМА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил направить в правительство РФ предложения региона о мерах поддержки продавцов, торгующих на электронных площадках, в случае атаки складов с их продукцией украинскими БПЛА, сообщила администрация региона.

Сообщается, что в администрации состоялось совещание, на котором обсудили атаки ВСУ на крупнейшие склады Wildberries . С предложением поддержать предпринимателей, которые теряют товар и деньги при таких атаках, к Ситникову обратился председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

Ситников подчеркнул: произошедшее вскрыло глубокую проблему - отсутствие четкого федерального правового регулирования в сфере электронной торговли. Губернатор напомнил, что дискуссии, как регулировать рынок электронных продаж, идут уже два года, и сегодня все увидели, к чему приводит правовой вакуум и отсутствие единой правовой базы.

« "На рабочей группе с участием представителей федеральной налоговой и антимонопольной служб, уполномоченного по защите прав предпринимателей разработаны предложения в российское законодательство, которые урегулируют права предпринимателей при работе на электронных площадках", - говорится в сообщении.

Так, предложено поменять порядок начисления налоговых платежей - не с общей суммы продажи товара, в котором заложена в том числе комиссия маркетплейса. А с фактически полученной за товар прибыли. Также поступило предложение создать страховой фонд складов маркетплейсов, по примеру страхования вкладов в банковской сфере. Это позволит защитить предпринимателей при наступлении форс-мажорных ситуаций.

Еще одно предложение – изменить порядок распределения налога на прибыль маркетплейсов в зависимости от места регистрации продавца и места происхождения товара. Данные средства региональные бюджеты будут направлять дополнительно на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса на местах.

"Сергей Ситников дал поручение направить в правительство Российской Федерации предложения региона о дополнительной поддержке пострадавших на уровне федерации, в том числе с обозначением системных мер, направленных на снижение рисков ущерба селлеров в будущем", - сообщает обладминистрация.