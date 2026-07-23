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Костромская область предложила меры поддержки продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 23.07.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
19:55 23.07.2026
Костромская область предложила меры поддержки продавцов на маркетплейсах

В Костромской области предложили поддержать продавцов на маркетплейсах

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Логистический центр. Архивное фото
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КОСТРОМА, 23 июл – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил направить в правительство РФ предложения региона о мерах поддержки продавцов, торгующих на электронных площадках, в случае атаки складов с их продукцией украинскими БПЛА, сообщила администрация региона.
Сообщается, что в администрации состоялось совещание, на котором обсудили атаки ВСУ на крупнейшие склады Wildberries. С предложением поддержать предпринимателей, которые теряют товар и деньги при таких атаках, к Ситникову обратился председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.
Ситников подчеркнул: произошедшее вскрыло глубокую проблему - отсутствие четкого федерального правового регулирования в сфере электронной торговли. Губернатор напомнил, что дискуссии, как регулировать рынок электронных продаж, идут уже два года, и сегодня все увидели, к чему приводит правовой вакуум и отсутствие единой правовой базы.
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"На рабочей группе с участием представителей федеральной налоговой и антимонопольной служб, уполномоченного по защите прав предпринимателей разработаны предложения в российское законодательство, которые урегулируют права предпринимателей при работе на электронных площадках", - говорится в сообщении.
Так, предложено поменять порядок начисления налоговых платежей - не с общей суммы продажи товара, в котором заложена в том числе комиссия маркетплейса. А с фактически полученной за товар прибыли. Также поступило предложение создать страховой фонд складов маркетплейсов, по примеру страхования вкладов в банковской сфере. Это позволит защитить предпринимателей при наступлении форс-мажорных ситуаций.
Еще одно предложение – изменить порядок распределения налога на прибыль маркетплейсов в зависимости от места регистрации продавца и места происхождения товара. Данные средства региональные бюджеты будут направлять дополнительно на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса на местах.
"Сергей Ситников дал поручение направить в правительство Российской Федерации предложения региона о дополнительной поддержке пострадавших на уровне федерации, в том числе с обозначением системных мер, направленных на снижение рисков ущерба селлеров в будущем", - сообщает обладминистрация.
Кроме того, по поручению губернатора костромским предпринимателям, чьи товары пострадали на атакованных ВСУ складах, окажут необходимую юридическую и организационную поддержку.
 
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