Колосков заявил, что многие в УЕФА хотят возвращения российских клубов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что многие члены УЕФА кулуарно поддерживают возвращение российских сборных и клубов к официальным соревнованиям.
- Он подчеркнул, что вопрос возвращения российских команд зависит от политики и преодолеть этот барьер будет непросто.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что многие члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) кулуарно поддерживают возвращение отечественных сборных и клубов к официальным соревнованиям, но в данном вопросе главенствует политический фактор.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"У многих в УЕФА, конечно, есть желание вернуть Россию. Я убедился в этом, когда на конгрессе разговаривал с руководителями разных федераций и организаций. Например, (почетный председатель Ассоциации европейских клубов – ЕСА, знаменитый в прошлом немецкий футболист) Карл-Хайнц Румменигге мне говорил, что мы ждем вас, давайте быстрее возвращайтесь на официальные соревнования", - сказал Колосков.
"Но все это вопросы политики, и это самое страшное. Сложившаяся ситуация на сто процентов политический вопрос, и преодолеть этот барьер будет непросто", - подчеркнул собеседник агентства.