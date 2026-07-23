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Колосков заявил, что многие в УЕФА хотят возвращения российских клубов - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
13:02 23.07.2026 (обновлено: 13:24 23.07.2026)
Колосков заявил, что многие в УЕФА хотят возвращения российских клубов

Колосков: у многих в УЕФА есть желание вернуть наши клубы, но мешает политика

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Колосков
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Колосков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что многие члены УЕФА кулуарно поддерживают возвращение российских сборных и клубов к официальным соревнованиям.
  • Он подчеркнул, что вопрос возвращения российских команд зависит от политики и преодолеть этот барьер будет непросто.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что многие члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) кулуарно поддерживают возвращение отечественных сборных и клубов к официальным соревнованиям, но в данном вопросе главенствует политический фактор.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"У многих в УЕФА, конечно, есть желание вернуть Россию. Я убедился в этом, когда на конгрессе разговаривал с руководителями разных федераций и организаций. Например, (почетный председатель Ассоциации европейских клубов – ЕСА, знаменитый в прошлом немецкий футболист) Карл-Хайнц Румменигге мне говорил, что мы ждем вас, давайте быстрее возвращайтесь на официальные соревнования", - сказал Колосков.
"Но все это вопросы политики, и это самое страшное. Сложившаяся ситуация на сто процентов политический вопрос, и преодолеть этот барьер будет непросто", - подчеркнул собеседник агентства.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
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ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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