Колосков заявил, что многие в УЕФА хотят возвращения российских клубов

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что многие члены Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) кулуарно поддерживают возвращение отечественных сборных и клубов к официальным соревнованиям, но в данном вопросе главенствует политический фактор.

"Но все это вопросы политики, и это самое страшное. Сложившаяся ситуация на сто процентов политический вопрос, и преодолеть этот барьер будет непросто", - подчеркнул собеседник агентства.