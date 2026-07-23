Исследователи сфотографировали самку гренландского кита с детенышем

© Фото : ИПЭЭ РАН / Фонд "Природа и люди" / Милена Морозова Самка гренландского кита с новорожденным детенышем

Краткий пересказ от РИА ИИ Фонд «Природа и люди» представил фото самки гренландского кита с новорожденным китенком, сделанные в последней экспедиции, во Всемирный день китов и дельфинов.

В Ульбанском заливе ученые наблюдали за гренландскими китами, среди которых были четыре самки с детенышами, а один из детенышей оказался самым маленьким за всю историю наблюдений команды.

Ученые встретили самку гренландского кита рекордного размера — почти 17,5 метров.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" представил фото самки гренландского кита с новорожденным китенком, сделанные в последней экспедиции, во Всемирный день китов и дельфинов, который ежегодно отмечается 23 июля.

На побережье Охотского моря продолжает работу совместная экспедиция фонда "Природа и люди" и Института проблем экологии и эволюции РАН по изучению гренландских китов.

"В Ульбанском заливе ученые смогли наблюдать за китами в более привычной для них обстановке – среди льдов и тающих айсбергов, отмечено около 20 индивидуальных особей. Среди них четыре самки с детенышами", - говорится в сообщении.

Один из обнаруженных детенышей оказался самым маленьким китенком за всю историю наблюдений команды, добавили в фонде.

"Его длина менее 5 метров, при средних размерах новорожденных в 4–4,5 метра. Вероятно, он появился на свет незадолго до приезда ученых", - отметили в организации.

По словам участницы экспедиции и научного сотрудника ИПЭЭ РАН Марии Славиной, китятам пока еще трудно самостоятельно держаться на воде.

"Мы часто наблюдали, как мать заныривает, а малыш плывет над ней – как бы в потоке, который обтекает ее спину или хвост. Этот поток более ламинарный, соответственно, китенку нужно тратить меньше сил при движении", - приводит слова Славиной пресс-служба фонда.