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Исследователи сфотографировали самку гренландского кита с детенышем - РИА Новости, 23.07.2026
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17:05 23.07.2026
Исследователи сфотографировали самку гренландского кита с детенышем

Ученые сфотографировали самку гренландского кита с детенышем в Охотском море

© Фото : ИПЭЭ РАН / Фонд "Природа и люди" / Милена МорозоваСамка гренландского кита с новорожденным детенышем
Самка гренландского кита с новорожденным детенышем - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : ИПЭЭ РАН / Фонд "Природа и люди" / Милена Морозова
Самка гренландского кита с новорожденным детенышем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд «Природа и люди» представил фото самки гренландского кита с новорожденным китенком, сделанные в последней экспедиции, во Всемирный день китов и дельфинов.
  • В Ульбанском заливе ученые наблюдали за гренландскими китами, среди которых были четыре самки с детенышами, а один из детенышей оказался самым маленьким за всю историю наблюдений команды.
  • Ученые встретили самку гренландского кита рекордного размера — почти 17,5 метров.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" представил фото самки гренландского кита с новорожденным китенком, сделанные в последней экспедиции, во Всемирный день китов и дельфинов, который ежегодно отмечается 23 июля.
На побережье Охотского моря продолжает работу совместная экспедиция фонда "Природа и люди" и Института проблем экологии и эволюции РАН по изучению гренландских китов.
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"В Ульбанском заливе ученые смогли наблюдать за китами в более привычной для них обстановке – среди льдов и тающих айсбергов, отмечено около 20 индивидуальных особей. Среди них четыре самки с детенышами", - говорится в сообщении.
Один из обнаруженных детенышей оказался самым маленьким китенком за всю историю наблюдений команды, добавили в фонде.
"Его длина менее 5 метров, при средних размерах новорожденных в 4–4,5 метра. Вероятно, он появился на свет незадолго до приезда ученых", - отметили в организации.
По словам участницы экспедиции и научного сотрудника ИПЭЭ РАН Марии Славиной, китятам пока еще трудно самостоятельно держаться на воде.
"Мы часто наблюдали, как мать заныривает, а малыш плывет над ней – как бы в потоке, который обтекает ее спину или хвост. Этот поток более ламинарный, соответственно, китенку нужно тратить меньше сил при движении", - приводит слова Славиной пресс-служба фонда.
Ученые также встретили самку, которая достигала почти 17,5 метров – рекордный размер в истории наблюдений экспедиции, при максимально известной длине самок гренландских китов в 18-19 метров.
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