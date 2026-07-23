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В Минобрнауки назвали возраст самого старого кита в мире - РИА Новости, 23.07.2026
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06:48 23.07.2026
В Минобрнауки назвали возраст самого старого кита в мире

Минобрнауки: возраст самого старого кита в мире составляет 211 лет

© Фото : Ольга Шпак, Совет по морским млекопитающим, ИПЭЭ РАН Гренландский кит
Гренландский кит - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Ольга Шпак, Совет по морским млекопитающим, ИПЭЭ РАН
Гренландский кит. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет.
  • Клюворыл способен погружаться на глубину 2992 метра и задерживать дыхание на 222 минуты.
  • Косатки передают охотничьи навыки и диалекты из поколения в поколение, что свидетельствует об этнокультурной передаче знаний.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, рассказали РИА Новости в Минобрнауки РФ.
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"Киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих, возраст самой старой особи гренландского кита – 211 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко уточнил, что поскольку в XIX-XX веках киты были объектами китобойного промысла и наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных.
"Китообразные при охоте на рыбу и кальмаров способны погружаться на большие глубины. Рекордсмен среди них – клюворыл, для этого вида зарегистрировано погружение на глубину 2992 метра и задержка дыхания на 222 минуты", - отметил Бубличенко, слова которого приводятся в сообщении.
Ученый также подчеркнул, что китообразные считаются интеллектуальными животными. Например, дельфины узнают себя в зеркале уже в семь месяцев, а дети — только к году. Более того, у косаток обнаружена этнокультурная передача знаний: разные семьи говорят на разных диалектах, охотятся разными методами и передают эти навыки из поколения в поколение.
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