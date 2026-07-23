В Минобрнауки назвали возраст самого старого кита в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет.

Клюворыл способен погружаться на глубину 2992 метра и задерживать дыхание на 222 минуты.

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Возраст самого старого в мире гренландского кита составляет 211 лет, рассказали РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В четверг отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

"Киты – рекордсмены по продолжительности жизни среди млекопитающих, возраст самой старой особи гренландского кита – 211 лет", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Андрей Бубличенко уточнил, что поскольку в XIX-XX веках киты были объектами китобойного промысла и наиболее крупные и старые особи были выбиты, их популяция сейчас состоит из относительно молодых животных.

"Китообразные при охоте на рыбу и кальмаров способны погружаться на большие глубины. Рекордсмен среди них – клюворыл, для этого вида зарегистрировано погружение на глубину 2992 метра и задержка дыхания на 222 минуты", - отметил Бубличенко, слова которого приводятся в сообщении.