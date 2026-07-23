Кировские депутаты поддержали законопроект о продлении работы детсадов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Кировской области поддержали направленный на поддержку работающих родителей законопроект о продлении режима работы детских садов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Речь идет о поправках в региональный закон "Об образовании в Кировской области", согласно которым будет изменена методика распределения субвенций, направляемых из областного бюджета на обеспечение муниципальных дошкольных образовательных организаций, для продления режима их работы. Законопроект был внесен губернатором Кировской области Александром Соколовым во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

"Сейчас максимальное время пребывания детей в группах ограничено 12 часами в день, что зафиксировано в методике. Вместе с тем, по результатам опросов родителей дошкольников, потребность в продленном режиме работы существует для 56 групп в муниципальных детских садах Кировской области", - говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, в регионе вводится увеличенный коэффициент, учитывающий режим работы групп в муниципальных детских садах с пребыванием воспитанников от 13 до 14 часов в день и для групп с круглосуточным пребыванием. Поправки позволят профинансировать продленный режим работы детских садов.

Как отметила министр образования Кировской области Наталия Бастрикова, изменения в закон позволят работающим родителям быть уверенными в том, что их дети находятся под надежным присмотром в течение всего необходимого времени.

"Законопроект решает важный демографический вопрос – помогает работающим родителям. Зная, что точно не опоздают за ребенком в садик, они смогут спокойно выполнять свои трудовые обязанности", - приводятся в сообщении слова председателя комитета по социальным вопросам законодательного собрания региона Согомона Аракеляна.