Госдума приняла закон о персонифицированном учете ветеранов в системе ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о дополнении перечня сведений для персонифицированного учета данными о лицах, принимавших участие в СВО, и членах их семей с 1 июня 2027 года.

Доступ к указанным сведениям будет предоставлен исключительно уполномоченным лицам ФОМС.

Закон также предусматривает особенности включения частных медицинских организаций в реестр для осуществления деятельности в сфере ОМС в 2027 году и наделяет Минздрав России правом устанавливать правила медицинского обследования пациентов перед переливанием крови с 1 сентября 2026 года.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому с 1 июня 2027 года перечень сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения персонифицированного учета, будет дополнен данными об отнесении гражданина к категории лиц, принимавших участие в СВО, а также членов их семей.

В соответствии с принятым законом, с 1 июня 2027 года перечень сведений о застрахованных лицах, необходимых для ведения персонифицированного учета, будет дополнен данными об отнесении гражданина к категории лиц, принимавших участие в СВО, а также членов их семей. Кроме того, в систему учета будут включаться сведения о признании застрахованного лица инвалидом с указанием присвоенной группы инвалидности.

При этом доступ к указанным сведениям будет предоставлен исключительно уполномоченным лицам федерального фонда обязательного медицинского страхования ( ФОМС ). Работники территориальных фондов, медицинских организаций, страховых медицинских организаций и иные лица доступ к этим данным иметь не будут.

Для ведения персонифицированного учета ФОМС будут предоставляться сведения из централизованного информационного учета Социального фонда России о лицах, принимавших участие в СВО, и членах их семей, в частности, о ветеранах боевых действий, уволенных с военной службы, а также о членах семей погибших при выполнении задач в ходе СВО или после увольнения вследствие ранений, травм, контузий или заболеваний, полученных при выполнении задач. Помимо этого, будут использоваться данные из ФГИС "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".

Помимо этого, закон также предусматривает особенности включения медицинских организаций частной системы здравоохранения в реестр медицинских организаций для осуществления деятельности в сфере ОМС в 2027 году. Такие организации смогут быть включены в реестр на основании уведомления, направляемого в территориальный фонд до 1 сентября 2026 года.

Кроме того, согласно документу, Минздрав России с 1 сентября 2026 года получит право устанавливать правила медицинского обследования пациентов перед переливанием крови, а также требования к безопасности при заготовке, хранении, перевозке и использовании донорской крови.