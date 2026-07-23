Шайба Тарасенко заняла 11-е место в рейтинге лучших голов сезона НХЛ

Ранее в рейтинг также попали шайбы Валерия Ничушкина (14-е место) и Ивана Барбашева (25).

Тарасенко 34 года, 1 июля он стал свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал 47 (23+24) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз" (2019) и "Флориды Пантерз" (2024).