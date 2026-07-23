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Шайба Тарасенко заняла 11-е место в рейтинге лучших голов сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Хоккей
 
17:55 23.07.2026
Шайба Тарасенко заняла 11-е место в рейтинге лучших голов сезона НХЛ

Гол Тарасенко стал 11-м в рейтинге 25 лучших заброшенных шайб сезона НХЛ

© Фото : x.com/mnwildХоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко
Хоккеист Миннесоты Уайлд Владимир Тарасенко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : x.com/mnwild
Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Владимир Тарасенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол Владимира Тарасенко занял 11-е место в рейтинге 25 лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 НХЛ.
  • Шайба была заброшена во втором периоде первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против "Колорадо Эвеланш".
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гол бывшего нападающего "Миннесоты Уайлд" россиянина Владимира Тарасенко занял 11-е место в рейтинге 25 лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице соревнований в соцсети X.
В рейтинг попала шайба Тарасенко, заброшенная во втором периоде первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против "Колорадо Эвеланш" (6:9), который прошел в ночь на 4 мая по московскому времени.
Ранее в рейтинг также попали шайбы Валерия Ничушкина (14-е место) и Ивана Барбашева (25).
Тарасенко 34 года, 1 июля он стал свободным агентом. В прошлом сезоне он набрал 47 (23+24) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Тарасенко является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Сент-Луис Блюз" (2019) и "Флориды Пантерз" (2024).
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ХоккейСпортВладимир ТарасенкоВалерий НичушкинИван БарбашевКолорадо ЭвеланшСент-Луис БлюзФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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