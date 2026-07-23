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Глава МИД ФРГ раскритиковал решение США не приглашать ЮАР на саммит G20 - РИА Новости, 23.07.2026
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16:52 23.07.2026
Глава МИД ФРГ раскритиковал решение США не приглашать ЮАР на саммит G20

Вадефуль раскритиковал решение США не приглашать ЮАР на саммит G20

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Германии Иоганн Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вадефуль раскритиковал решение США не приглашать Южноафриканскую Республику на встречи G20.
  • Он заявил, что исключение ЮАР оттеснит на второй план важный голос Африки и ведущую региональную экономическую и политическую силу.
  • Глава внешнеполитического ведомства Германии отметил, что ООН не может быть репрезентативной без постоянного представительства Африки в Совете Безопасности.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал решение США не приглашать Южноафриканскую республику на встречи G20.
Президент США Дональд Трамп в ноябре 2025 года заявил, что ЮАР не получит приглашения на саммит G20 в США в 2026 году.
"Исключить ЮАР - значит оттеснить на второй план важный голос Африки, а также ведущую региональную экономическую и политическую силу", - сказал Вадефуль, выступая в университете Витватерсранда в Йоханнесбурге, его слова приводит агентство DPA.
По словам министра, саммит "Большой двадцатки", прошедший в 2025 году в Йоханнесбурге, показал, что ЮАР остается незаменимым членом международного форума. Вадефуль напомнил, что республика входит в число стран-основателей "Большой двадцатки".
Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на проблему представительства Африки в Совбезе ООН. По его словам, нигде так ярко не проявляется "кризис многосторонности", как в ООН.
"ООН не может быть репрезентативной без постоянного представительства Африки в Совете безопасности", - отметил Вадефуль.
Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в "Двадцатке" в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре 2025 года.
В Вашингтоне 15-16 декабря 2025 года состоялась первая встреча представителей стран "Группы двадцати" в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.
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