Краткий пересказ от РИА ИИ
- Колумбийская федерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Нестором Лоренсо.
- В заявлении федерации говорится, что этим соглашением организация подтверждает свою поддержку работе тренера.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Колумбийская федерация футбола (FCF) продлила контракт с главным тренером сборной аргентинцем Нестором Лоренсо, сообщается на сайте организации.
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
121’ • Гранит Джака (П)
121’ • Зеки Амдуни (П)
121’ • Седрик Иттен (П)
121’ • Рубен Варгас (П)
121’ • Хуан Кинтеро (П)
121’ • Хаминтон Кампас (П)
121’ • Луис Диас (П)
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"Этим соглашением Федерация подтверждает свою поддержку технической работы, которую проводит тренер во главе нашей сборной", - говорится в заявлении федерации.
Лоренсо 60 лет. Под его руководством сборная Колумбии дошла до финала Кубка Америки 2024 года и вышла в финальную часть чемпионата мира - 2026.
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