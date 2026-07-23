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FCF продлила контракт с главным тренером сборной Колумбии Лоренсо - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
22:55 23.07.2026
FCF продлила контракт с главным тренером сборной Колумбии Лоренсо

Колумбийская федерация футбола продлила контракт с тренером сборной Лоренсо

© AP Photo / Fernando VergaraГлавный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо
Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колумбийская федерация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Нестором Лоренсо.
  • В заявлении федерации говорится, что этим соглашением организация подтверждает свою поддержку работе тренера.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Колумбийская федерация футбола (FCF) продлила контракт с главным тренером сборной аргентинцем Нестором Лоренсо, сообщается на сайте организации.
Срок нового соглашения не раскрывается. На чемпионате мира 2026 года сборная Колумбии дошла до 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Швейцарии (0:0, 3:4).
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 23:00
Закончен (П)
Швейцария
1 : 04:3
Колумбия
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"Этим соглашением Федерация подтверждает свою поддержку технической работы, которую проводит тренер во главе нашей сборной", - говорится в заявлении федерации.
Лоренсо 60 лет. Под его руководством сборная Колумбии дошла до финала Кубка Америки 2024 года и вышла в финальную часть чемпионата мира - 2026.
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