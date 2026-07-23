FCF продлила контракт с главным тренером сборной Колумбии Лоренсо

"Этим соглашением Федерация подтверждает свою поддержку технической работы, которую проводит тренер во главе нашей сборной", - говорится в заявлении федерации.

Лоренсо 60 лет. Под его руководством сборная Колумбии дошла до финала Кубка Америки 2024 года и вышла в финальную часть чемпионата мира - 2026.