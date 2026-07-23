Стали известны все назначения судей на матчи первого тура РПЛ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Ивана Абросимова назначена на стартовый матч чемпионата России по футболу сезона-2026/27 между столичным ЦСКА и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).