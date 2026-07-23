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Стали известны все назначения судей на матчи первого тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
11:12 23.07.2026 (обновлено: 12:21 23.07.2026)
Стали известны все назначения судей на матчи первого тура РПЛ

Иван Абросимов будет судить ЦСКА и "Балтику" в первом матче нового сезона РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИван Абросимов
Иван Абросимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Иван Абросимов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судейская бригада под руководством Ивана Абросимова назначена на стартовый матч чемпионата России по футболу сезона-2026/27 между ЦСКА и «Балтикой».
  • Встреча пройдет в Москве 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Судейская бригада под руководством Ивана Абросимова назначена на стартовый матч чемпионата России по футболу сезона-2026/27 между столичным ЦСКА и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в Москве 24 июля и начнется в 20:00 по московскому времени.
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Помогать Абросимову будут Кирилл Большаков и Егор Болховитин, резервным судьей выступит Александр Машлякевич, видеоассистентами - Евгений Буланов и Сергей Иванов.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, "Балтика" финишировала следом, на шестой позиции.
Другие назначения тура:
суббота, 25 июля
"Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - Матвей Заика (VAR - Ян Бобровский);
"Акрон" (Тольятти) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - Андрей Прокопов (Павел Шадыханов);
"Факел" (Воронеж) - "Динамо" (Махачкала) - Игорь Капленков (Сергей Карасев);
"Спартак" (Москва) - "Родина" (Москва) - Рафаэль Шафеев (Павел Кукуян);
воскресенье, 26 июля
"Оренбург" - "Ростов" - Никита Новиков (Антон Фролов);
"Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный) - Кирилл Левников (Артур Федоров);
"Рубин" (Казань) - "Краснодар" - Артем Чистяков (Василий Казарцев).
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