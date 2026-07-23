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ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
13:17 23.07.2026
ФИФА не выявила договорных матчей на ЧМ-2026

ФИФА не обнаружила признаков договорных матчей во время ЧМ-2026

© Фото : KEYSTONE/Steffen SchmidtЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : KEYSTONE/Steffen Schmidt
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФИФА не выявила признаков договорных матчей на чемпионате мира 2026 года.
  • Мониторинг всех 104 матчей проводился в режиме реального времени с участием различных организаций, включая футбольные ассоциации принимающих стран, ФБР, Интерпол и другие.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) не выявила признаков договорных матчей во время чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте организации.
Все 104 матча турнира отслеживались в режиме реального времени. Мониторинг проводился путем сбора отчетов о ставках и соответствующих данных, предоставленных членами целевой группы. Процесс централизовался ФИФА. Собранная информация перекрестно сопоставлялась между всеми заинтересованными сторонами для выявления любых возможных несоответствий, связанных со ставками.
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В рабочую группу входили футбольные ассоциации трех принимающих стран, континентальные международные конфедерации, ФБР, Интерпол, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Совет Европы и другие.
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 после дополнительного времени. Бронзовые медали завоевали англичане, одолевшие французов (6:4) в матче за третье место.
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