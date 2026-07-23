Россиянка Козякина выиграла ЧЕ среди юниоров по плаванию на открытой воде

Краткий пересказ от РИА ИИ Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия) на дистанции 10 км.

Варвара Харченко завоевала бронзовую награду на этой же дистанции.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров (18-19 лет) по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).

В четверг Козякина с результатом 2 часа 2 минуты 38,03 секунды победила на дистанции 10 км, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко (отставание - 12,85 секунды). Серебро досталось немке Юлии Аккерманн (+7,33).