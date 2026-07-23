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Россиянка Козякина выиграла ЧЕ среди юниоров по плаванию на открытой воде - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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13:43 23.07.2026
Россиянка Козякина выиграла ЧЕ среди юниоров по плаванию на открытой воде

Полина Козякина выиграла ЧЕ среди юниоров по плаванию на открытой воде

© Фото : Федерация водных видов спорта РоссииПолина Козякина
Полина Козякина - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Федерация водных видов спорта России
Полина Козякина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия) на дистанции 10 км.
  • Варвара Харченко завоевала бронзовую награду на этой же дистанции.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россиянка Полина Козякина стала победительницей чемпионата Европы среди юниоров (18-19 лет) по плаванию на открытой воде в Сукоро (Венгрия).
В четверг Козякина с результатом 2 часа 2 минуты 38,03 секунды победила на дистанции 10 км, где бронзовую награду завоевала еще одна россиянка Варвара Харченко (отставание - 12,85 секунды). Серебро досталось немке Юлии Аккерманн (+7,33).
Турнир в Сукоро, где россияне выступают под флагом и с гимном, продлится до 26 июля.
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