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Как обманули целую страну, которая тоже захотела в Европу - РИА Новости, 23.07.2026
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08:00 23.07.2026 (обновлено: 08:02 23.07.2026)

Как обманули целую страну, которая тоже захотела в Европу

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Как пела одна девочка из будущего, "прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко" — и вот прямо сейчас для целой гордой страны выясняется, что дорога от чистого истока до волшебного сада сплошь покрыта ямами и капканами.
Седьмого июня сего года Армения сделала свой выбор, передоверив пост премьер-министра узконаправленно-многовекторному Пашиняну. Кое-кто говорит о подтасовках, вбросах, прессинге, преследовании лидеров оппозиции, беззастенчивой лжи и наглых манипуляциях, но давайте будем откровенны: если все население страны, как один, выйдет против конкретного кандидата, то соблюсти даже видимость состязательности и тем более выигрыша будет совершенно невозможно.
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Таким образом, очевидно, что значительная доля населения Армении все же дала Пашиняну карт-бланш, поверив его обещаниям: но теперь приходит время понять, сыграла эта смелая ставка или нет.
Сейчас в Армении проходят акции протеста со стороны фермеров, а также рыболовов, рыбоводов, рыбоведов и рыболюбов. Первые перекрыли международную автотрассу Ереван — Ерасх, вопрошая о судьбе сотен тонн помидоров, гниющих на полях, а вторые мнутся у здания правительства страны, требуя решить проблемы с экспортом после остановки поставок армянских пескарей в Россию.
На первый взгляд, не совсем понятно, что их не устраивает.
В день выборов Пашинян четко и конкретно объявил евростремительным гражданам, что "рынок Европейского союза будет открыт для армянской сельскохозяйственной продукции без взимания таможенных пошлин" и что "на политическом уровне проблема экспорта решена" — осталось лишь привести продукцию в соответствие с евростандартами. Ну то есть прямо сейчас грузите апельсины бочками, на границе с Лондоном вас уже ждут с хлебом-солью и чурчхелой, а если что — я дам вам парабеллум, и прорвемся через российские колониальные кордоны в светлое евробудущее.
Радостные ожидания подогревали заявления главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая никого в жизни не обманула и гроша не присвоила: "Народ Армении ясно высказался. Он выбрал демократию, верховенство закона <...> и выбрал партнерство с Европейским союзом. Можете на нас рассчитывать".
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Ну раз так, то ладно.
До этого прекрасного момента 98,3% экспорта армянской рыбы, 84% крепкого алкоголя, 93% фруктов, 98% овощей, 68% вина, а также 86% живых цветов приходились на Россию, а вообще все хозяйственные и коммерческие связи создавались в течение многих десятков лет. Москва предупреждала — и много раз, что усидеть на двух стульях не удастся: либо с Пашиняном в Европу, либо… ну, в общем, подумайте хорошенько.
Но Армения смело поставила на зеро. Ну чего тут думать? Особенно когда Пашинян пообещал "либерализацию" визового режима с ЕС. Про кружевные трусы речи не шло, ведь они подразумевались по умолчанию — Украина тому отличный пример и маяк для светлого пути.
Правда, тут что-то пошло не так. Хотя как такое вообще могло произойти, у Украины же все вроде получилось?
Фон дер Ляйен сообщила Пашиняну и всем армянам, что отныне и навсегда "европейский рынок открыт для 99% свежих фруктов, овощей и растений, которые ранее шли в Россию, и более чем 90% экспорта напитков и крепкого алкоголя". Кроме того, 16 июня правительство Армении торжественно утвердило правила экспорта рыбы в ЕС: поставщики должны быстро и легко зарегистрироваться в европейской системе TRACES и пройти проверку инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, а там только мешки под евро подставляй.
Но оказалось, что в Европе выразил теоретический интерес к армянской рыбе лишь один (!) покупатель, и есть подозрение, что этим покупателем был сотрудник посольства Армении в Монако. Как бы то ни было, до сих пор ни одного грамма рыбы в Европу продано не было.
Дело в том, что избирателям Пашиняна не объяснили, что: а) их рыбу в Европе совершенно никто не ждет (конкуренты никому не нужны); б) по цене эта рыба будет абсолютно неконкурентоспособна, так как ее доставка в ЕС добавляет к стоимости даже одного грузовичка шесть-семь тысяч евро; в) чтобы устраивать регуляторов рынка ЕС, нужно построить новую Армению с нуля, что теоретически можно, но, наверное, долго и дорого.
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Дело в том, что, по правилам Евросоюза, "армянские товары, поступающие на единый рынок, должны соответствовать тем же европейским стандартам безопасности продукции, <...> как и любой другой товар, продаваемый в ЕС".
Так вот: сначала компетентный орган страны-экспортера направляет в ЕС письменный запрос на право экспорта рыбы. Затем Еврокомиссия присылает вопросник по национальному законодательству, структуре контроля, пищевой гигиене и остаточному мониторингу. Далее проводится аудит на месте со стороны нескольких структур. Потом Еврокомиссия предлагает включить страну и условия импорта в белый список, после чего решение обстоятельно обсуждается с государствами-членами. Но это не все: каждая (!) партия рыбы и рыбной продукции должна идти через специальные пункты пропуска, где проводится строгая инспекция. Для каждой поставки проверяются документы, идентичность груза и проводится физический осмотр. В случае несоответствия груз могут уничтожить или отправить обратно.
Однако и это еще не все. ЕС разрешает импорт только с утвержденных и сертифицированных судов, перерабатывающих предприятий, морозильных складов и так далее, которые проверены специальным органом страны-экспортера и признаны соответствующими требованиям ЕС.
Иначе говоря, ворота в ЕС, возможно, и открыты, но, чтобы в них въехать, потребуются годы и миллиарды евро — если останется желание.
На фоне протестов экс-заместитель главы Минсельхоза Армении Ашот Арутюнян сообщил, что "равноценной альтернативы рынку РФ для армянских аграриев нет ни сейчас, ни в обозримом будущем".
Неужели Пашинян обманул? Удивительно.
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