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ЕС ввел санкции против президента FIDE и глав ОКР и ФСБР - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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23:21 23.07.2026 (обновлено: 23:35 23.07.2026)
ЕС ввел санкции против президента FIDE и глав ОКР и ФСБР

ЕС ввел санкции против Дворковича, Позднякова и Мамиашвили

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз внес в санкционные списки президента FIDE Аркадия Дворковича.
  • В санкционные списки также попали экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета (ОК) России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, следует из опубликованного официального журнала ЕС.
"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.) ... Аркадий Дворкович... Станислав Поздняков... Михаил Мамиашвили", - сказано в документе.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике.
Юлия Каплина - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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Вчера, 22:17
 
СпортМихаил МамиашвилиАркадий ДворковичМеждународная федерация шахмат (FIDE)Станислав Поздняков
 
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