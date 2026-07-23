ЕС ввел санкции против президента FIDE и глав ОКР и ФСБР

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз внес в санкционные списки президента FIDE Аркадия Дворковича.

В санкционные списки также попали экс-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и председатель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз внес в санкционные списки президента FIDE Аркадия Дворковича, экс-президента Олимпийского комитета (ОК) России Станислава Позднякова и председателя Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, следует из опубликованного официального журнала ЕС.

"Следующие лица и компании добавлены в перечень лиц, компаний и учреждений в соответствии с приложением к решению (о санкциях - ред.) ... Аркадий Дворкович... Станислав Поздняков... Михаил Мамиашвили", - сказано в документе.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.