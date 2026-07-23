Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз включил генерального директора и председателя правления РЖД Олега Белозерова в санкционный список в рамках 21-го пакета рестрикций против России.
- Россия заявляет, что справится с санкционным давлением, и считает, что Запад не признает провал санкций против РФ.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета рестрикций против России включил в санкционный список генерального директора и председателя правления РЖД Олега Белозерова, следует из официального журнала ЕС.
"Олег Валентинович Белозеров... Должность: генеральный директор — председатель правления ОАО "Российские железные дороги"", — говорится в документе.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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