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Фон дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России - РИА Новости, 23.07.2026
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10:47 23.07.2026
Фон дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России

ЕС введет санкции против еще 32 российских банков и криптокомпаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, криптокомпаний и нефтяных торговых платформ.
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом в соцсети X.
  • В Москве заявили, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей, и отметили, что страна справляется с санкциями.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы", - написала она в соцсети X.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.
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