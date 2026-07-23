Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз планирует ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, криптокомпаний и нефтяных торговых платформ.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об этом в соцсети X.
- В Москве заявили, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей, и отметили, что страна справляется с санкциями.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы добавляем еще 32 российских банка..., криптофирмы и нефтяные торговые платформы", - написала она в соцсети X.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. По его словам, основная цель Запада заключается в ухудшении жизни миллионов людей. Российские власти также заявляли, что страна справляется с санкционным давлением, тогда как государства, присоединившиеся к ограничениям, сами неоднократно признавали их неэффективность.