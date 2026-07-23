Фон дер Ляйен рассказала о новом пакете санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций намерен ввести ограничения в отношении еще 32 российских банков, а также криптокомпаний и нефтяных торговых платформ, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.