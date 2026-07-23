Баскетболист Кэллисон подписал контракт с "Енисеем"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон подписал контракт на один год с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.

"Чарльз - настоящий лидер: опытный, рациональный и психологически устойчивый. Он способен создавать моменты и для себя, и для партнеров. Наша первоочередная задача - помочь ему адаптироваться к жизни в России и к требованиям Единой лиги, чтобы он смог раскрыть свой полный игровой потенциал", - сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич.