Баскетболист Кэллисон подписал контракт с "Енисеем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон подписал контракт на один год с красноярским «Енисеем».
- Прошедший сезон Кэллисон начал в Германии, а завершал в Израиле, выступая также в других европейских странах.
- Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич отметил лидерские качества и опыт Чарльза Кэллисона.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон подписал контракт на один год с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Прошедший сезон Кэллисон начал в Германии, где провел 33 матча за "Вайсенфельс" со средней статистикой в 14,8 очка и 4,4 передачи за игру при 36,8% успешных трехочковых бросков. Завершал сезон он в Израиле, где в плей-офф чемпионата набирал 9,8 очка и 4,3 передачи в среднем за 30 минут на площадке. Также в Европе американец выступал в Литве, Дании, Швеции, Украине и Нидерландах.
"Чарльз - настоящий лидер: опытный, рациональный и психологически устойчивый. Он способен создавать моменты и для себя, и для партнеров. Наша первоочередная задача - помочь ему адаптироваться к жизни в России и к требованиям Единой лиги, чтобы он смог раскрыть свой полный игровой потенциал", - сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич.