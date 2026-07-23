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Баскетболист Кэллисон подписал контракт с "Енисеем" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Баскетбол
 
09:38 23.07.2026
Баскетболист Кэллисон подписал контракт с "Енисеем"

Американский баскетболист Кэллисон подписал контракт с "Енисеем"

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон подписал контракт на один год с красноярским «Енисеем».
  • Прошедший сезон Кэллисон начал в Германии, а завершал в Израиле, выступая также в других европейских странах.
  • Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич отметил лидерские качества и опыт Чарльза Кэллисона.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американский разыгрывающий Чарльз Кэллисон подписал контракт на один год с красноярским "Енисеем", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Прошедший сезон Кэллисон начал в Германии, где провел 33 матча за "Вайсенфельс" со средней статистикой в 14,8 очка и 4,4 передачи за игру при 36,8% успешных трехочковых бросков. Завершал сезон он в Израиле, где в плей-офф чемпионата набирал 9,8 очка и 4,3 передачи в среднем за 30 минут на площадке. Также в Европе американец выступал в Литве, Дании, Швеции, Украине и Нидерландах.
"Чарльз - настоящий лидер: опытный, рациональный и психологически устойчивый. Он способен создавать моменты и для себя, и для партнеров. Наша первоочередная задача - помочь ему адаптироваться к жизни в России и к требованиям Единой лиги, чтобы он смог раскрыть свой полный игровой потенциал", - сказал главный тренер "Енисея" Йовица Арсич.
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