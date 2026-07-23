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Белый дом не подтвердил переговоры Трампа и Инфантино о посте генсека ООН - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
19:51 23.07.2026
Белый дом не подтвердил переговоры Трампа и Инфантино о посте генсека ООН

Левитт не подтвердила переговоры Трампа и Инфантино о посте генсека ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДжанни Инфантино
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Левитт не смогла подтвердить, обсуждали ли Трамп и Джанни Инфантино возможность выдвижения главы ФИФА на пост следующего генерального секретаря ООН.
  • Газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к Трампу, писала, что тот якобы хочет видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН.
ВАШИНГТОН, 23 июля - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не смогла подтвердить, обсуждали ли американский лидер Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино возможность выдвижения главы футбольной организации на пост следующего генерального секретаря ООН.
Ранее газета New York Post писала со ссылкой на источник, близкий к Трампу, что тот якобы хочет видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН.
"Я не знаю, обсуждали ли они это", - заявила Левитт на пресс-брифинге.
При этом она подчеркнула, что Трамп и Инфантино довольно часто общаются.
"Я не присутствовала при всех их разговорах… у президента большое уважение к Джанни", - добавила она.
Второй и последний срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря.
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