Белый дом не подтвердил переговоры Трампа и Инфантино о посте генсека ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ Левитт не смогла подтвердить, обсуждали ли Трамп и Джанни Инфантино возможность выдвижения главы ФИФА на пост следующего генерального секретаря ООН.

Газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к Трампу, писала, что тот якобы хочет видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН.

ВАШИНГТОН, 23 июля - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не смогла подтвердить, обсуждали ли американский лидер Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино возможность выдвижения главы футбольной организации на пост следующего генерального секретаря ООН.

Ранее газета New York Post писала со ссылкой на источник, близкий к Трампу , что тот якобы хочет видеть Инфантино следующим генеральным секретарем ООН.

"Я не знаю, обсуждали ли они это", - заявила Левитт на пресс-брифинге.

При этом она подчеркнула, что Трамп и Инфантино довольно часто общаются.

"Я не присутствовала при всех их разговорах… у президента большое уважение к Джанни", - добавила она.