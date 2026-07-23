Игнатьева стала чемпионкой России в метании диска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виолетта Игнатьева стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге в метании диска.
- В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59,40 метра.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Виолетта Игнатьева стала победительницей чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге в метании диска.
В лучшей из попыток Игнатьева отправила снаряд на 59,40 метра. Второй результат показала Елена Панова (58,78), бронзу завоевала Анастасия Мартынова (57,13).
Турнир в Екатеринбурге продлится до 26 июля.