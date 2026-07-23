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Мать девочки в "маске Бэтмена" показала ребенка после операции в Петербурге - РИА Новости, 23.07.2026
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14:57 23.07.2026 (обновлено: 15:34 23.07.2026)
Мать девочки в "маске Бэтмена" показала ребенка после операции в Петербурге

Девочка в "маске Бэтмена" Луна пробует танцевать после операции в Петербурге

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочке из США, которую прозвали ребенком в "маске Бэтмена", провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.
  • Ее мать опубликовала видео, на котором та уже пробует танцевать.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", уже пробует танцевать после того, как ей провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, видео опубликовала мама ребенка Кэрол.
Администратор частной клиники, где лечится Луна, в среду рассказывала РИА Новости, что девочке успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.
© Фото : @luna.love.hopeЛуна Феннер
Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : @luna.love.hope
Луна Феннер
Кэрол Феннер опубликовала в Instagram* видео с Луной, где она уже пробует танцевать после операции. Ребенок выглядит веселым и довольным.
Как сообщила в соцсетях лечащий врач девочки Ольга Филиппова, в ходе операции медики удалили участок алопеции в теменной области, оставшиеся рубцы на лбу и веках, а также убрали остатки невуса и грубые рубцы с центральной части лица Луны.
"Впереди две недели в повязках, и мы обязательно покажем Луну после снятия швов", – пообещала врач.
В июле 2025 года Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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