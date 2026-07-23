Мать девочки в "маске Бэтмена" показала ребенка после операции в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ Девочке из США, которую прозвали ребенком в "маске Бэтмена", провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге.

Ее мать опубликовала видео, на котором та уже пробует танцевать.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Девочка из США Луна Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", уже пробует танцевать после того, как ей провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов в Санкт-Петербурге, видео опубликовала мама ребенка Кэрол.

Администратор частной клиники, где лечится Луна, в среду рассказывала РИА Новости, что девочке успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.

© Фото : @luna.love.hope Луна Феннер © Фото : @luna.love.hope Луна Феннер

Кэрол Феннер опубликовала в Instagram* видео с Луной, где она уже пробует танцевать после операции. Ребенок выглядит веселым и довольным.

Как сообщила в соцсетях лечащий врач девочки Ольга Филиппова, в ходе операции медики удалили участок алопеции в теменной области, оставшиеся рубцы на лбу и веках, а также убрали остатки невуса и грубые рубцы с центральной части лица Луны.

"Впереди две недели в повязках, и мы обязательно покажем Луну после снятия швов", – пообещала врач.

В июле 2025 года Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.

Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.